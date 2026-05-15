Medrán no lo confirmó pero tiene definido que hará una modificación y será la vuelta de Muñoz a la titularidad, en reemplazo de Sarmiento. Así, con ese único cambio, Colón enfrentará este sábado a las 15.30 a un Estudiantes de Buenos Aires que viene en racha desde hace siete partidos, coincidente con la asunción de Alfredo Grelak como entrenador.
Colón va a Caseros a defender la punta ante un Estudiantes que está en racha
El casi seguro ingreso de Muñoz por Sarmiento sería la modificación para enfrentar al equipo de Grelak, que viene invicto desde que se hizo cargo del equipo.
En efecto, con Grelak, Estudiantes acumula los 15 puntos que ha sumado hasta el momento. Ganó los tres primeros que dirigió (Chacarita, Central Norte y Ferro), y luego empató con Chaco For Ever, le ganó a Acasusso, empató con San Telmo y viene de hacerlo también con San Miguel. La mayoría de los puntos los logró de visitante, ya que en esa condición le ganó a Chacarita, a Ferro y a Acasusso.
Mientras tanto, Colón volvió a la cima del campeonato con su victoria ante All Boys y tiene 22 puntos (7 más que Estudiantes) al igual que Deportivo Morón. En el último partido, el resultado final (3-2) no condice con la superioridad que tuvo el equipo sabalero sobre su rival y la diferencia pudo haber sido mayor. De hecho que ganaba 3 a 1 y el descuento de All Boys llegó en tiempo adicionado al reglamentario.
Si Medrán confirma en Caseros lo que ha ensayado en la semana, Budiño; Peinipil, Pier Barrios, Rasmussen y Allende; Antonio, Lértora y Muñoz; Marcioni, Bonansea y Lago serán los once titulares que jugarán el partido ante Estudiantes.
Cambio de nombre y de estructura táctica
El ingreso de Muñoz por Sarmiento cambia la estructura táctica del equipo, pues se trata de un jugador de más marca y no tanto juego. De hecho, si bien ambos son volantes, Muñoz es de contención y Sarmiento es de creación. Si la búsqueda de Medrán es hacer más sólido al equipo, Muñoz es una variable interesante. Pero también el técnico insiste en que el equipo tenga variantes de juego. A esto se lo puede dar, en mayor proporción, un jugador de las características de Sarmiento.
Otro aspecto para resaltar, es que Colón ha sumado 17 de los 22 puntos en condición de local, por lo que la campaña de visitante sigue siendo deficitaria. En síntesis, Colón es uno de los mejores equipos jugando en su propio estadio (junto con Deportivo Morón), pero el rendimiento y la sumatoria de puntos declina cuando le toca jugar de visitante, donde solamente ganó un partido (ante Patronato), empató dos (con Central Norte y Los Andes) y dejó una flojísima imagen contra San Telmo y, sobre todo, con Deportivo Morón, cuando el árbitro echó a Muñoz cuando apenas iba media hora de juego.
Por el lado de Estudiantes, el equipo que enfrentó a San Miguel será la base del que saldrá a jugar con Colón. Nicolás Campisi; Balthazar Bernardi, Benítez, Caro Torres y Squié; Sena, Rodrigo Melo, Facundo Ardiles y Degregorio; Rostagno y Enzo Acosta, fueron los que igualaron 1 a 1 en Los Polvorines.
Luego de este partido en Caseros, Colón recibirá a Mitre el domingo 24 de mayo a las 18 en el Brigadier López por la fecha 15. Posteriormente deberá viajar para enfrentar a Almirante Brown el domingo 31 de mayo a las 15.30, mientras que volverá a Santa Fe para jugar ante Ciudad de Bolívar (por primera vez en su historia) el domingo 7 de junio a las 17. Finalmente, cerrará la primera rueda el sábado 13 de junio a las 15.30, cuando visite a Defensores de Belgrano, en un duelo que marcará el final de la primera mitad del campeonato.
Allí está previsto un paréntesis de quince días (habrá un fin de semana sin fútbol de ascenso), apertura del libro de pases (cuatro jugadores como máximo es el límite de incorporaciones) y la reanudación del torneo con el inicio de la segunda rueda, ocasión en la que Colón deberá realizar el largo viaje a Puerto Madryn.