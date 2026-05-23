Franco Colapinto volvió a dar una muestra de carácter en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Después de una Sprint en la que había avanzado hasta el noveno lugar y se había quedado con bronca por no sumar, el argentino respondió en la clasificación con otra actuación consistente: se metió en la Q3 y largará décimo este domingo en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.
Colapinto no afloja: otra Q3 y una nueva chance de sumar en Canadá
El argentino completó una sólida clasificación con Alpine en Montreal, superó nuevamente a Pierre Gasly y se ganó un lugar entre los diez mejores. George Russell se quedó con la pole sobre el final.
No fue una clasificación sencilla. La pista fue evolucionando con el paso de los minutos y cada intento obligó a encontrar el momento justo, especialmente en una zona media muy pareja entre Alpine, RB, Audi y Williams. En ese contexto, Colapinto logró sostenerse competitivo desde el inicio y fue construyendo su resultado corte por corte.
En la Q1, el argentino abrió su trabajo con un registro de 1m14s727. La vuelta lo dejaba en una posición relativamente segura, aunque todavía con margen de mejora en una tanda que se fue acelerando sobre el final. En su último intento, Franco bajó a 1m14s466 y aseguró el pase a la Q2, mientras quedaban eliminados Esteban Ocon, Alex Albon, Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas y Sergio Pérez.
El segundo corte fue el momento de mayor tensión para Colapinto. Alpine salió temprano a pista con sus dos autos, pero desde el primer intento quedó claro que el argentino tenía algo más que Pierre Gasly. Franco marcó 1m14s045, casi siete décimas más rápido que su compañero, aunque el tiempo todavía no alcanzaba para respirar tranquilo.
A medida que la Q2 avanzaba, la pelea por el último lugar disponible para entrar a la Q3 se volvió milimétrica. Colapinto quedó momentáneamente 11°, a menos de una décima de Nico Hülkenberg, y tuvo que salir a buscar una vuelta decisiva. La encontró: clavó 1m13s857 y se metió décimo de manera provisoria.
Después llegó la espera, siempre incómoda en clasificación. Los rivales directos todavía tenían intentos por cerrar y el margen era mínimo. Hülkenberg no logró desplazarlo y Colapinto terminó pasando a la Q3 por apenas 29 milésimas sobre el piloto de Audi. También quedaron afuera Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Gasly, Carlos Sainz y Oliver Bearman.
El dato no fue menor para Alpine: por cuarta vez en la temporada, Colapinto volvió a ser más rápido que Gasly en una clasificación. El francés quedó eliminado en la Q2, mientras que el argentino consiguió instalarse nuevamente entre los diez mejores, confirmando un buen momento en un fin de semana que había comenzado con dificultades técnicas para el equipo.
Ya en la Q3, Franco cerró su vuelta con un tiempo de 1m13s697. En ese momento llegó a ubicarse octavo de manera provisoria, por delante de Isack Hadjar y de George Russell, que había abortado su primer intento. En la salida final no pudo mejorar su registro y quedó décimo en el clasificador definitivo, pero con el objetivo cumplido: estar en el top ten de la grilla.
La pole position quedó en manos de Russell, que apareció sobre el cierre con una vuelta de 1m12s578 para superar a Andrea Kimi Antonelli por apenas 68 milésimas. La diferencia fue exactamente la misma que el británico le había sacado al italiano en la clasificación Sprint del viernes, en otro capítulo del fuerte dominio de Mercedes en Montreal.
Oscar Piastri fue tercero, seguido por Lando Norris, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Isack Hadjar, Charles Leclerc, Arvid Lindblad y Colapinto, que completó el grupo de los diez primeros.
Para el argentino, el resultado abre una buena oportunidad de cara a la carrera principal. Largará décimo, en una pista exigente, donde los errores suelen pagarse caro pero también pueden aparecer oportunidades. Después del avance en la Sprint y de una clasificación sólida, Colapinto llega al domingo con señales positivas y con la posibilidad concreta de pelear por puntos con Alpine.