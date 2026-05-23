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Fórmula 1 en Montreal: cuándo y cómo ver la Sprint Race del GP de Canadá 2026

La carrera Sprint del Gran Premio de Canadá 2026 de Formula 1 se disputará este sábado desde las 13 (hora argentina) en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal. George Russell largará desde la pole y Franco Colapinto partirá 13°. La prueba podrá verse en vivo por Disney+, Fox Sports y F1TV Pro.

F1 Sprint en Canadá: horario y cómo ver en vivo la carrera de Colapinto. Credito: REUTERS/Jennifer GauthierF1 Sprint en Canadá: horario y cómo ver en vivo la carrera de Colapinto. Credito: REUTERS/Jennifer Gauthier
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La actividad de la Formula 1 continúa este sábado con la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá 2026, una competencia corta pero clave que comenzará a las 13:00 de Argentina en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

La prueba podrá seguirse en vivo a través de Disney+, Fox Sports y F1TV Pro, en un fin de semana que volvió a colocar a Franco Colapinto entre los protagonistas más observados por el público argentino.

May 22, 2026; Montreal, Quebec, CANADA; Alpine driver Pierre Gasly (10) during practice session before the Lenovo Grand Prix Du Canada at Circuit Gilles-Villeneuve. Mandatory Credit: David Kirouac-Imagn ImagesF1 Sprint en Canadá: horario y cómo ver en vivo la carrera de Colapinto. Credito: REUTERS/Jennifer Gauthier

El piloto de Alpine largará desde la 13ª posición tras una destacada clasificación sprint, mientras que George Russell partirá desde la pole position con Mercedes.

Russell dominó la clasificación sprint

La clasificación sprint dejó un sólido 1-2 para Mercedes AMG Petronas Formula One Team. Russell logró el mejor tiempo con una vuelta de 1m12s965 y superó por apenas 68 milésimas a su compañero Kimi Antonelli.

Detrás de los Mercedes aparecerán los dos pilotos de McLaren Formula 1 Team: Lando Norris y Oscar Piastri, quienes ocuparán la segunda fila.

En tanto, Lewis Hamilton fue quinto con Ferrari, seguido por su compañero Charles Leclerc.

Formula One F1 - Canadian Grand Prix - Circuit Gilles Villeneuve, Montreal, Quebec, Canada - May 22, 2026 Alpine's Franco Colapinto arrives ahead of practice REUTERS/Jennifer GauthierF1 Sprint en Canadá: horario y cómo ver en vivo la carrera de Colapinto. Credito: REUTERS/Jennifer Gauthier

La cuarta fila estará integrada por Max Verstappen y Isack Hadjar.

Buen trabajo de Colapinto pese a los problemas

Uno de los puntos destacados de la jornada fue la actuación de Franco Colapinto, quien logró avanzar hasta el 13° lugar pese a no haber podido participar de la práctica libre debido a inconvenientes mecánicos en su Alpine.

El argentino quedó a apenas una décima y media de ingresar al top 10 y fue el mejor representante del equipo francés, ya que Pierre Gasly finalizó 19°.

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Por su parte, Sergio Pérez largará desde la 17ª posición con Cadillac, mientras que Valtteri Bottas partirá 20°.

Además, Alex Albon y Liam Lawson no pudieron participar de la clasificación sprint.

Así quedó la parrilla de salida

La Sprint Race del GP de Canadá tendrá a George Russell y Kimi Antonelli en la primera fila, seguidos por Norris y Piastri.

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Los diez primeros puestos quedaron conformados de la siguiente manera: George Russell, Kimi Antonelli, Lando Norris, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Max Verstappen, Isack Hadjar, Arvid Lindblad, Carlos Sainz

Más atrás aparecerán Franco Colapinto en el 13° lugar y Sergio Pérez en la 17ª posición.

La competencia Sprint entregará puntos importantes para el campeonato y servirá además como antesala de la clasificación principal y de la carrera del domingo en Montreal.

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