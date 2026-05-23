Este sábado

Fórmula 1 en Montreal: cuándo y cómo ver la Sprint Race del GP de Canadá 2026

La carrera Sprint del Gran Premio de Canadá 2026 de Formula 1 se disputará este sábado desde las 13 (hora argentina) en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal. George Russell largará desde la pole y Franco Colapinto partirá 13°. La prueba podrá verse en vivo por Disney+, Fox Sports y F1TV Pro.