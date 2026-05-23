Gran expectativa en el norte argentino

El TC2000 acelera en Salta con cambio de neumáticos y un circuito desafiante

La categoría disputará este fin de semana la cuarta fecha de su campeonato 2026 en el Autódromo “Martín Miguel de Güemes”. Los nuevos SUV de 500 HP volverán a presentarse en el circuito salteño junto al Zonal del NOA y la Fiat Competizione.