El TC2000 regresará este fin de semana al Autódromo Martín Miguel de Güemes para disputar la cuarta fecha del 47º Campeonato YPF Energía Argentina, en una cita que promete volver a convocar a miles de fanáticos del automovilismo en el norte del país.
El TC2000 acelera en Salta con cambio de neumáticos y un circuito desafiante
La categoría disputará este fin de semana la cuarta fecha de su campeonato 2026 en el Autódromo “Martín Miguel de Güemes”. Los nuevos SUV de 500 HP volverán a presentarse en el circuito salteño junto al Zonal del NOA y la Fiat Competizione.
La actividad se desarrollará entre el 22 y el 24 de mayo y marcará la segunda presentación consecutiva de la categoría en el circuito salteño tras el exitoso regreso de la temporada pasada, cuando más de 30.000 espectadores acompañaron el espectáculo.
En esta oportunidad, los protagonistas volverán a ser los nuevos vehículos SUV de 500 caballos de potencia, que competirán sobre el circuito largo de 4.106 metros en sentido antihorario y con cambio obligatorio de neumáticos, un condimento estratégico que suele generar diferencias tanto en boxes como en pista.
Un circuito emblemático para el norte argentino
La presentación oficial del evento contó con la participación del secretario de Deportes de Salta, Ignacio García Bes; el presidente del Auto Club Salta, Pablo Sardi; y el asesor técnico y deportivo del TC2000, Gabriel Furlan.
Durante la conferencia destacaron la importancia deportiva y turística que representa la llegada de la categoría a la provincia.
“El autódromo está preparado para recibir nuevamente una competencia de primer nivel”, señaló Sardi, mientras que Furlan calificó al trazado salteño como “el circuito más importante del noroeste argentino”.
La Plaza 9 de Julio vibró con los autos del TC2000
La previa del fin de semana comenzó con una exhibición realizada en la histórica Plaza 9 de Julio, donde cientos de fanáticos pudieron acercarse a los autos y pilotos de la categoría.
Participaron del evento la ministra de Turismo y Deporte de Salta, Manuela Arancibia, junto a los pilotos Franco Vivian, Franco Morillo, Gabriel Ponce de León y Facundo Aldrighetti.
Entre los vehículos exhibidos estuvieron el Toyota Corolla de Nicolás Vuyovich, el Toyota Corolla Cross GR-S de Emiliano Stang y el VW Nivus de Nicolás Palau.
Además de la exhibición, hubo sorteos de entradas, pases a boxes y merchandising oficial de la categoría.
Un historial con nombres históricos
La competencia de este fin de semana será la novena visita del TC2000 al circuito salteño, inaugurando una nueva página en la historia del automovilismo nacional en el norte argentino.
El máximo ganador en el “Martín Miguel de Güemes” es Matías Rossi, con dos triunfos: uno en 2008 con Renault y otro en 2019 con Toyota.
La primera carrera de la categoría en Salta se disputó el 6 de julio de 1986 y tuvo como vencedor a Juan María Traverso al mando de un Renault Fuego.
La última presentación, en noviembre de 2025, quedó marcada por el estreno de los SUV en el circuito salteño. Allí, Franco Vivian logró una pole histórica batiendo el récord del trazado, mientras que la final fue ganada por Emiliano Stang con el Toyota Corolla Cross GR-S del Toyota Gazoo Racing.
Cambio de neumáticos y estrategias
Uno de los grandes atractivos de esta fecha será nuevamente el cambio obligatorio de neumáticos, una variante estratégica que suele modificar el desarrollo de las competencias.
Los equipos deberán definir el momento exacto para ingresar a boxes, administrar el desgaste y ajustar el ritmo de carrera en un circuito que exige tanto a pilotos como a mecánicos.
Además del TC2000, el espectáculo incluirá la participación del Zonal del NOA y la Fiat Competizione, completando un fin de semana cargado de actividad automovilística en la provincia de Salta.