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Último partido del semestre: Unión e Independiente juegan por los 16avos de la Copa Argentina

El equipo de Leonardo Madelón se enfrenta al Rojo este viernes a las 20:00 en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, por un lugar en los 8vos de final del certamen federal.

El último partido entre ambos terminó en un 4-4. Foto: Juan Manuel FogliaEl último partido entre ambos terminó en un 4-4. Foto: Juan Manuel Foglia
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Unión vuelve a poner el foco en la Copa Argentina y este viernes tendrá en Rosario la despedida de un semestre en el que pese a irregularidades, fue protagonista. En el Coloso Marcelo Bielsa, desde las 20:00, el equipo rojiblanco enfrentará a Independiente por los 16avos de final, con televisación de TyC Sports y arbitraje de Sebastián Zunino.

Para el equipo de Leonardo Carol Madelón –que aún no se sabe si renueva o no– el cruce llega en un momento particular. El Tate tuvo un fin de Apertura emocionante; clasificó con lo justo, le ganó al puntero (Independiente Rivadavia) y cuando parecía que podía darle pelea a un envalentonado Belgrano (hoy finalista), mostró su peor cara.

Cabe recordar que la última vez que se enfrentaron Unión e Independiente, el partido fue un festín de goles (4-4 en Avellaneda) en el que el Rojo remontó, con algunas decisiones arbitrales polémicas, un 3-0 del rojiblanco.

Seguí el minuto a minuto

15:50 / Vie. 22.05.2026

La continuidad de Madelón sigue abierta en la previa del partido

Mientras Unión se juega la clasificación, también sigue sobre la mesa el tema del entrenador. Luis Spahn admitió que Madelón es prioridad y que ya hubo contactos, aunque el técnico dejó en claro que quiere saber con qué objetivos y con qué proyecto contará si sigue en el club.

15:40 / Vie. 22.05.2026

El partido también puede marcar cierres de ciclo en el plantel

En la delegación que viajó a Rosario aparecen jugadores cuyos contratos vencen el 30 de junio y que podrían estar disputando sus últimos minutos con la camiseta rojiblanca. Entre ellos figuran Nicolás Palavecino y Emiliano Álvarez, dos casos que deberán resolverse después de este partido.

15:36 / Vie. 22.05.2026

El recuerdo fresco es aquel 4 a 4 inolvidable en Avellaneda

La última vez que se cruzaron Unión e Independiente protagonizaron uno de los partidos más impactantes del campeonato. El Tate ganaba 3 a 0, después 4 a 2, y terminó empatando 4 a 4 en un encuentro que dejó polémicas arbitrales y una sensación amarga para los santafesinos.

Unión pasó del cielo al infierno; la “rompió” en el inicio, pero se “quebró” en el final

Jugó un primer tiempo brillante, Independiente recobró vida en el final del primero y en el arranque del segundo, achicó el resultado, Merlos le dio un penal por un agarrón de los muchos que existen en todos los partidos y adicionó un tiempo exagerado en el final. Fue un partidazo. El resultado debió ser otro.

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15:30 / Vie. 22.05.2026

Sebastián Zunino será el árbitro en el Coloso Marcelo Bielsa

El encuentro de este viernes desde las 20 tendrá a Sebastián Zunino como árbitro principal. Unión e Independiente se medirán en la cancha de Newell’s, con televisación de TyC Sports, en una serie que entregará un boleto a los octavos de final.

15:26 / Vie. 22.05.2026

Colazo y Menossi asoman como reemplazantes en Unión

Sin Estigarribia ni Cuello, Madelón resolvió que Diego Armando Colazo y Tomás Menossi sean titulares ante Independiente. El entrenador busca sostener competitividad en un partido bravo y de eliminación directa frente a uno de los grandes del fútbol argentino.

15:24 / Vie. 22.05.2026

Madelón define un equipo con bajas sensibles para jugar ante el Rojo

La principal novedad de la previa pasa por las ausencias de Marcelo Estigarribia y Brahian Cuello, quienes no estarán disponibles. En contrapartida, Matías Mansilla logró recuperarse de una molestia en la rodilla y será titular en el arco rojiblanco.

15:20 / Vie. 22.05.2026

Unión enfrenta a Independiente en Rosario por los 16avos de final

Unión jugará este viernes desde las 20 ante Independiente en el Coloso Marcelo Bielsa, por los 16avos de final de la Copa Argentina. El equipo de Leonardo Madelón afrontará su último partido del semestre con la chance de meterse entre los 16 mejores del certamen federal.

Después de su recorrido en el Apertura, Unión pondrá ahora toda la atención en un cruce eliminatorio que puede darle aire y una señal positiva antes del receso. El partido aparece además en un momento especial por las dudas que rodean la continuidad de Madelón.

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