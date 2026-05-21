Matías Mansilla se recupera de la molestia en una de sus rodillas y será titular en el partido que jugará Unión ante Independiente por la instancia de 16avos de final de la Copa Argentina, este viernes por la noche, desde las 20, en el Coloso Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys.
Unión tendrá a Mansilla pero no a Estigarribia y a Brahian Cuello
El arquero se recupera de una dolencia en una de sus rodillas. Madelón decidió que jueguen Colazo y Menossi como titulares. Arranca a las 20 y dirige Zunino.
El arquero rojiblanco, de muy buen torneo en la Liga Profesional, ocupará el arco luego de una semana en la que se entrenó poco, tratando de acelerar la recuperación para estar presente en este encuentro, que marcará el cierre de la actividad del semestre para Unión.
Por el contrario, ni Estigarribia ni Brahian Cuello podrán jugar este partido, por lo que se confirma la presencia de Colazo y Menossi, en principio, como sus reemplazantes para enfrentar al equipo que dirige Gustavo Quinteros.
A propósito, el partido acapara el interés de todos por el gran partido que jugaron en Avellaneda durante la etapa regular del torneo. Este encuentro, que terminó 4 a 4, fue catalogado como el mejor partido del campeonato y Unión produjo una notable actuación en casi todo el primer tiempo. Iba ganando 3 a 0, en el final de la etapa inicial y comienzo de la complementaria se produjo el descuento del Rojo, volvió a convertir Unión y parecía que el 4 a 2, ahora sí, era determinante. Pero en el cierre del encuentro llegaron los dos goles de Independiente (el último en tiempo de descuento) para decretar el 4 a 4 definitivo.
Mansilla; Vargas, Maizon Rodríguez, Ludueña y Del Blanco; Palacios, Mauro Pittón, Profini y Menossi; Tarragona y Colazo, serían los once titulares de Leo Madelón para enfrentar al equipo de Quinteros.
¿Independiente sin Lomónaco?
A propósito de Independiente, el técnico hará algunas variantes con respecto a la derrota 3-1 ante Rosario Central por los octavos de final del Torneo Apertura: ingresarán Santiago Montiel y Facundo Zabala, mientras que Kevin Lomónaco está en duda.
Para este partido mata-mata en Rosario, el Rojo tendrá dos cambios confirmados en los que Montiel y Zabala volverán a la titularidad en lugar de Ignacio Malcorra y Milton Valenzuela, respectivamente.
El extremo ex Argentinos Juniors ya está mejor del desgarro que había sufrido en la victoria 1-0 en el clásico frente a Racing en el Libertadores de América - Ricardo E. Bochini y reemplazará al ex Central que viene de quedar marcado por una mala resolución de una jugada en los octavos justamente frente al Canalla.
En cuanto al lateral izquierdo, Valenzuela, quien fue desde el arranque en Arroyito, está con molestias y lo sucederá Zabala, titular en la mayoría de los partidos del semestre.
La duda está en la zaga central. Lomónaco viene arrastrando problemas físicos hace semanas, que no le permitieron finalizar los últimos dos encuentros del torneo ante Rosario Central y San Lorenzo. Es por esto que Juan Manuel Fedorco pica en punta para acompañar a Sebastián Valdéz en el fondo.
Por último, Ignacio Pussetto quedó una vez más afuera de los convocados del Rojo, lo que insinúa una muy probable salida en el próximo mercado de pases. Además, por la lesión de Valenzuela, Jonathan De Irastorza vuelve a ser parte de la lista de concentrados.
El probable equipo es con Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco o Manuel Fedorco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Santiago Montiel; Maximiliano Gutierrez, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo.
Las entradas se venden en Rosario
Se recuerda que la venta de entradas continuará este viernes en el estadio de Newell’s, que Unión tiene 3.000 populares y 1.000 plateas a disposición, que el partido comenzará a las 20, que si hay empate al cabo de los 90 minutos se definirá por penales, que el ganador de este choque se medirá en octavos de final con Atlético Tucumán (vencedor de Talleres) y que el árbitro en el Coloso será Sebastián Zunino.