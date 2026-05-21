No es la primera vez que Unión e Independiente se tienen que enfrentar por Copa Argentina. Ya lo hicieron y fue justamente en la primera edición de este torneo, que se disputó en 1969, año en el que ambos clubes militaban en la máxima categoría.
Por Copa Argentina, hay un antecedente muy lejano entre Unión e Independiente
Fue en la primera edición del torneo, cuando se enfrentaron en dos partidos que se jugaron en la cancha de Unión en febrero de 1969.
Unión había ascendido en 1968, al lograr el retorno a Primera a través del Reclasificatorio (torneo en el que participaban los peores equipos de la A con los mejores de la B, a excepción del descendido de manera directa y el ascendido por la misma vía). Independiente siempre fue de Primera hasta que se produjo el único descenso que tuvo, que fue el 15 de junio de 2013.
En Unión había quedado José Guillermo Abbas como entrenador, el mismo que había conseguido aquel ascenso del año anterior, devoto de San Cayetano. Mientras tanto, Independiente ya venía con la “estela” de comenzar el recorrido para convertirse en el “Rey de Copas” y su entrenador era Luis “Yiyo” Carniglia.
Los dos partidos se jugaron en la cancha de Unión. Al primero lo ganó Independiente 4 a 2, con dos goles del Pato Pastoriza, uno de Maglioni y el restante de Bernao. Por su parte, el “Loco” Mendoza y Delfín Benítez habían convertido los goles de Unión, en un partido nocturno que se jugó el 4 de febrero de ese 1969 con el arbitraje de Duval Goicoechea.
Unión puso ese día a Garzón (luego reemplazado por Cordero); Cabrol, Figueroa, Sauco y Casal; Julio César Fernández, Morales y Mario Nicasio Zanabria; Néstor Lionel Scotta, Vitale (reemplazado por Delfín Benítez) y Mario Mendoza. En ese equipo, como podrá apreciarse, hay dos jugadores que luego fueron campeones del mundo: se trata de Zanabria (con Boca) y Mendoza (con Independiente).
En Independiente, jugaron Trucchia; Martín, Bravo, Figueroa y Pavoni; Mura, Pastoriza y De la Mata; Cirrincioni (reemplazado por Bernao), Maglioni y Tarabini. Un hecho para destacar, de esta formación, es que el arquero suplente de Independiente fue el inolvidable José Luis Burtovoy, recientemente fallecido, un arquero en común entre Colón y Unión, que ascendió en 1965 con Colón, luego atajó en Independiente, lo hizo en Unión en el ascenso de 1974 y luego también tuvo un paso por Boca, llevado por el Toto Lorenzo.
En la revancha, el partido terminó empatado 1 a 1 y se jugó tres días más tarde, también en la cancha de Unión. El gol de Unión lo convirtió “Pichón” Vitale, en tanto que el de Independiente lo hizo Tarabini de penal. Unión lo ganaba en el primer tiempo, pero el Rojo lo empató en el arranque de la parte complementaria.
Paralelamente, Colón vencía a Deportivo Morón y luego se enfrentaron Colón e Independiente, pues esa primera Copa Argentina se dividía en zonas. A la zona la ganó Colón, que luego siguió en carrera en ese torneo.
Unión había conformado un equipo interesante, con muchos jugadores surgidos de las divisiones inferiores o que venían de años anteriores y habían participado en los dos ascensos (66 y 68), como el inolvidable Luis Sauco, “Bartolo” Figueroa, “Fuyito” Casal, Morales, Julio César Fernández, Cabrol y el mismo Mario Zanabria, que era muy jovencito en ese 1966, pero que luego integró, junto a su hermano Ramón, el equipo de 1968 que consiguió el rápido retorno a la máxima categoría.