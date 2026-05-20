El presidente de Unión, Luis Jorge Sphan, volvió a aparecer en la escena mediática nacional con declaraciones explosivas: otra vez “le pegó” a Diego Milito, presidente de Racing, pero conmocionó al Planeta Tate con sus reflexiones del tema Leonardo Carol Madelón.
Sphan-Madelón: “¿Dónde va a estar mejor?...Tenemos la ilusión de hacerle una estatua”
Dijo que hay una pequeña diferencia con el próximo contrato del DT pero que se arreglará. “Es muy querido en nuestra casa, es protagonista de nuestra historia”, tiró el máximo dirigente rojiblanco acerca del ex “10”.
"Leo sabe que acá es su casa"
“La idea es que que continúe, tenemos alguna diferencia, digamos en lo económico...solicitó una mejora. Nosotros tenemos una contra-propuesta intermedia. Leo sabe que acá es su casa, está muy bien. Espero que tome esto con humildad y sencillez...que acepte las condiciones que le estamos ofreciendo porque es muy querido acá en nuestra casa”
-¿Usted es optimista en cuanto a la posibilidad de que se quede?, preguntaron desde Dsporst Radio
-Sí, ¿dónde va a ir y estar mejor que en Unión? Esta fue su casa, es un símbolo de aquel ascenso del ‘89 con ese gol. Es protagonista de nuestra historia...estamos con la ilusión de poder hacerle una estatua en algún momento. La realidad es que fue el primer técnico que nos clasificó a Copas Internacionales.
"Hay mucha historia con él, llegó a continuación de Cristian González con quien nos tocó terminar último en ese torneo y ahora logró clasificarse al siguiente Octogonal. Estamos bien encaminados y se han afirmado los jugadores. Hay buen clima de trabajo, así que deberían estar dada las condiciones. Yo creo que si esto es una negociación se va a terminar, no hay tanta diferencia.
Spahn y la campaña: “Se habían generado ilusiones. El unionista estaba sabiendo que damos pasos adelante y bueno, nos hubiera gustado estar en el lugar de Belgrano, pero no se dieron. Partidos son partidos y lo importante es que nos hemos reposicionado en la franja de arriba de la tabla, en la mitad de arriba, algo que es para tranquilidad del hincha, del socio
Spahn y el sueño de…: “Se sueña con un poquito más y a veces hay fundamentos. Nosotros podíamos repetir algunas actuaciones como las que tuvimos, por ejemplo, en el primer tiempo con Independiente, el primer tiempo con Talleres, por más que nos fuimos perdiendo pero generamos un montón de situaciones, fue figura el arquero y hubo dos tiros en los postes. Hay fundamento para ilusionarse”
Spahn y el conflicto con Racing: “Yo diría que hay que empezar a decir las cosas como son: nos sentimos no robados, pero con intenciones por la falta de claridad; nos deja muy triste y enojado esta situación.
"Se que es un poco vergonzoso estar hablando de este tema, pero tampoco podemos ocultar que hoy se ha roto una cadena de pagos donde uno le llega a otro y no estamos pudiendo cumplir en nuestro caso por no cobrar”.
Spahn y la relación anterior con Blanco: “Con Racing nos sentimos sumamente dolidos. Habíamos tenido con Víctor Blanco una relación muy buena a pesar de lo exigente y lo duro que era para negociar, pero también era muy honesto y muy simple. Y acá nos quieren hacer firmar un documento que, sin mostrarnos toda la documentación, nos indica que tenemos que renunciar a cualquier otro pago”
Unión, Racing, Milito: historia sin final
Sphan y su enojo con Milito: “Racing nos pide que firmemos y que estamos conforme con la liquidación. Yo hablé con con Diego y me dijo que me iba a mandar la documentación un día, pasado otro día, me dijo que me iba a mandar. No me la mandaron nunca y no la quieren exhibir. Ellos afirman que hay un grado de confidencialidad.
"Nosotros tenemos que tomar resoluciones en base a los papeles y no estamos hablando de que nos deben algo, que le hemos fiado, que le hemos vendido. Estamos hablando de que están agarrando la plata que es nuestra, porque somos copropietarios.
Sphan y los números de Nardoni: “Hubo publicaciones que lo vendieron (a Nardoni) en 8 millones más bonos, pero después nos quieren hacer una liquidación sobre 6 millones y nos quieren hacer renunciar a los bonos. Los bonos son producto del pase. Hasta la misma donación que se comenta que han presionado al jugador que deje una parte de su 15%, que es un efecto del pase.
"Teníamos plena confianza, pero ahora no estamos encontrando el camino para algo que sea justo, simple y mantener una buena convivencia dentro de lo que nos estamos debiendo en los clubes. Nosotros nos estamos atrasando en algunos compromisos, pedimos disculpas, queremos vender para estar al día, pero es penoso tener un derecho a un dinero y no estar cobrándolo”
Spahn y las ofertas para vender: “Hubo ofertas por Vargas y Del Blanco, pero fueron insuficientes y creemos que ahora vamos a tener consultas y vamos a poder arribar a una venta de alguno de estos jugadores. También hay interés por Maizon Rodríguez, pero la idea es que tenga una temporada más y tener más solucionado nuestro tema de la deuda con Juventud Las Piedras”.