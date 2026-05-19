Este jueves se venderán las entradas para el encuentro de Copa Argentina entre Unión e Independiente, por 16avos de final, que se jugará el viernes a las 20 en el Coloso Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys.
Unión vende entradas el jueves en Santa Fe y el viernes en Rosario para jugar con el Rojo
Si bien la capacidad del estadio es mayor, la organización decidió que se vendan solamente 3.000 populares por el lado del Tate y 1.000 plateas. Independiente tendrá, en total, 7.500 boletos.
Unión procederá a vender entradas de manera física, en las boleterías de bulevar Pellegrini, en el horario de 12 a 19. El viernes, el remanente se venderá en el estadio de Newell’s, tal cual lo que ocurrió en el partido de 32avos contra Agropecuario de Carlos Casares.
De acuerdo a lo averiguado por El Litoral, desde la Secretaría de Seguridad Deportiva se dispuso que se habiliten 12.000 generales de cada lado y alrededor de 4.000 plateas. Pero la decisión de la organización, fue que se pongan a la venta 6.000 generales para Independiente, 3.000 para Unión, 1.500 plateas para Independiente y 1.000 para Unión.
Habrá que ver si, en el caso de que se agoten las localidades, se puede ampliar el cupo que decidió Torneos, organizador de la Copa Argentina, teniendo en cuenta que la capacidad del estadio es suficientemente amplia como para que pueda albergar una mayor cantidad de espectadores.
En cuanto a los precios, se decidió que la general tenga un costo de 55.000 pesos, en tanto que los menores de 12 años pagarán 45.000 pesos y el valor de las plateas será de 75.000 pesos.
Madelón tiene todo a disposición
A todo esto, el plantel que dirige Leonardo Carol Madelón continúa su preparación y el técnico tiene a todos los jugadores disponibles para presentar el mejor equipo que, seguramente, será el mismo que viene jugando como titular en los últimos partidos del torneo Apertura de la Liga Profesional que llegará a su fin el domingo, con el encuentro entre River y Belgrano, que el martes de la semana pasada eliminó a Unión.
A propósito de Belgrano, su arquero es Thiago Cardozo y el club cordobés tiene una opción de compra por el 65 % del pase del arquero en 1.200.000 dólares. Ya hubo conversaciones en diciembre para comprar el pase pero no llegaron a un acuerdo y es posible que Belgrano vuelva con todo a la carga, teniendo en cuenta el muy buen torneo que ha realizado el arquero uruguayo.
Volviendo al partido del viernes, el atractivo principal es que se reeditará lo que, para muchos, consideran que fue el mejor encuentro de la fase clasificatoria del Apertura, el que disputaron en cancha de Independiente y que terminó igualado 4 a 4.
Hace unos días, El Litoral consultaba al entrenador de Unión si el partido con Independiente Rivadavia, en Mendoza, había sido el mejor de su equipo, y la contestación no se hizo esperar: “Puede ser, aunque los primeros 35 minutos ante Independiente fueron realmente muy buenos”.
Unión había sacado una ventaja casi decisiva de 3 a 0, pero un gol sobre el cierre del primer tiempo y un penal dudoso a favor de Independiente, lo puso en carrera. Luego llegó el 4 a 2 que otra vez lo ponía a Unión al borde de la victoria, pero en un vibrante final se produjo el increíble empate del Rojo en un partido “para alquilar balcones”.
Después de este partido de 16avos, el ganador tendrá que medirse con el que resulte vencedor del encuentro que jugarán Talleres y Atlético Tucumán este miércoles, también en la cancha de Newell’s.
Pero al margen de ello, los planteles serán licenciados y la dirigencia de Unión continuará trabajando en el primer gran objetivo: la continuidad de Leonardo Madelón como entrenador del plantel profesional.
¿Tendrá incidencia el resultado del viernes?, sin dudas que al ser un partido final (el que gana sigue y el que pierde queda eliminado), el resultado no pasará desapercibido. De todos modos, se supone que la dirigencia y la secretaría deportiva con Santiago Zurbriggen a la cabeza, tienen bien en claro qué es lo que quieren y hacia donde se dirigen los objetivos a la hora de encarar el proyecto deportivo para el segundo semestre de este 2026.
La Copa Argentina es el karma de Independiente
Por su parte, Independiente sabe que estará frente a uno de los karmas que arrastra desde hace tiempo: dar batalla en la Copa Argentina. Nunca logró alcanzar ni siquiera las semifinales y apenas tres veces llegó a los cuartos de final, cuando perdió con Lanús en 2019, Talleres de Córdoba en 2022 y Vélez en 2024. Además, se quedó afuera cinco veces en octavos de final (2013, 2014, 2015, 2023 y 2025) y otras cinco en 16avos (2011, 2016, 2017, 2018 y 2021), la misma instancia que jugará este viernes.
Como si fuera poco, el Rojo no puede darse el lujo de desprestigiar a una competencia en la que, además de entregar una copa, da el premio de clasificarse a la Libertadores 2027. La vuelta al plano internacional es otro de los objetivos. No consiguió meterse ni siquiera a la Sudamericana en tres de los últimos cuatro años y, desde 2018, que no juega el máximo torneo a nivel continental.
Por carácter transitivo, Quinteros también se juega mucho. Se juega a futuro y también en el corto plazo, con el inicio del mercado de pases de invierno a la vuelta de la esquina. El entrenador ya se juntó con la dirigencia para empezar a diagramar el segundo semestre, aunque no tendrá el mismo poder para imponer condiciones ante una posible eliminación. Tropezó varias veces y no puede darse el lujo de que le vuelva a pasar.