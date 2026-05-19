Cuesta 55.000 pesos la popular

Unión vende entradas el jueves en Santa Fe y el viernes en Rosario para jugar con el Rojo

Si bien la capacidad del estadio es mayor, la organización decidió que se vendan solamente 3.000 populares por el lado del Tate y 1.000 plateas. Independiente tendrá, en total, 7.500 boletos.