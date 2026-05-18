Pensando en el viernes

Unión: venta física de tickets por la Copa Argentina y Zunino como árbitro

Se acerca el cruce con Independiente por el torneo copero criollo este viernes a las 20 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa del Parque Independencia. Leo Madelón arranca la semana y tendrá un permiso especial para estar en el banco.