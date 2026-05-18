Unión e Independiente de Avellaneda encaran este cruce decisivo en modo mata-mata de la Copa Argentina con un claro objetivo: sacarse la espina de no haber llegado más lejos en el torneo de la Liga Profesional.
Unión: venta física de tickets por la Copa Argentina y Zunino como árbitro
Se acerca el cruce con Independiente por el torneo copero criollo este viernes a las 20 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa del Parque Independencia. Leo Madelón arranca la semana y tendrá un permiso especial para estar en el banco.
Lugar, día, horario y el permiso para Leo
Los 90 minutos, con chance de ir directamente a penales sin tiempo extra, arrancarán este viernes a las 20 en el Parque Independencia de Rosario con televisación de TyC Sports para todo el país.
Como se sabe, el departamento legal del Tate gestionó y consiguió un permiso especial para que Leo Madelón pueda entrar a la cancha y sentarse en el banco de Unión, ya que su contrato laboral está vencido. De todos modos, es inminente el acuerdo de Luis Spahn con Christian Bragarnik para renovarlo por una temporada más.
Desde lo organizativo, se avanza con la idea que publicó hace algunos días El Litoral: una cabecera para cada hinchada (12.000 lugares) y la misma cantidad de plateas para los dos (aproximadamente 2.500 butacas para cada uno) Los hinchas del Tate ocuparán la tribuna que lleva el nombre de Lionel Andrés Messi, mientras que Independiente irá a la cabecera Diego Armando Maradona.
En cuanto al reparto de las butacas, el Rey de Copas tendrá “la Maxi Rodríguez” (frente a la línea de las cámaras de tele) y los plateistas tatengues se ubicarán en el sector oficial del estadio Coloso Marcelo Bielsa del Parque Independencia.
Los dirigentes de Unión, tal como ocurrió en el partido de la fase anterior contra Agropecuario de Carlos Casares y en el mismo escenario rosarino, gestionaron ante la organización de la Copa Argentina que se pueda realizar la venta física de tickets en la sede tatengue.
“Vamos a vender jueves y viernes en Unión”, confirmaron al diario de Santa Fe. Incluso, es posible que también se habiliten boleterías en Rosario, tanto para hinchas del Tate como del “Rojo”.
Otra vez Zunino: mismo lugar, mismo torneo
Otra de las cuestiones que se conoció es la delegación arbitral: “Sebastián Zunino será el árbitro ante Independiente este viernes a las 20 hs por los 16vos de final. Gabriel Chade y José Castelli serán sus asistentes. Franco Acita el cuarto árbitro”, publicó el sitio oficial.
Zunino es un ex jugador de las inferiores de Italiano en 2003, en AFA desde 2009. Empezó dirigiendo en juveniles y en 2016 debutó en la Primera D como juez. Es hermano de Manuel Zunino.
De poco rodaje en la Primera División, el nacido en Ramos Mejía llegó a la élite del fútbol argentino en el pasado 2021 y tres años después se transformó en árbitro internacional. El juez cuenta con la particularidad de que dirigió en el fútbol de Arabia Saudita en dos oportunidades.
Lo llamativo de la designación es que fue, justamente, Sebastián Zunino el que dirigió al Unión de Madelón hace poco en el mismo escenario y por la misma competencia: el juez estuvo en el 2-0 contra Agropecuario en el Coloso Marcelo Bielsa.
Y, de yapa, fue el que lo dirigió en el último partido jugado en el 15 de Abril, con ese gol agónico de Cristian Tarragona que marcó el empate ante Talleres y la posterior clasificación a los mata-mata de la Liga Profesional.
Pasando en limpio, los números de Sebastián Zunino con el Tate: lo dirigió en 8 ocasiones con 3 victorias, 3 empates y 2 derrotas. En el caso de Independiente, también lo dirigió en ocho partidos: tres triunfos, cuatro empates y una derrota. La última vez que dirigió al Rey de Copas: 1-1 ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza en la tierra del sol y del buen vino.
En el Mundo Independiente, más allá de lo futbolístico para el viernes, en las últimas horas en Avellaneda se informó que denunciaron tres casos de grooming en las Inferiores. En el club los detectaron a raíz de la advertencia del padre de un menor a un entrenador y presentaron la denuncia en la Fiscalía N° 2 de Avellaneda el viernes 15 de mayo.
A través de sus redes sociales, el club detalló que "inmediatamente" activaron el protocolo y que las autoridades se reunieron con la familia de ese juvenil para poner "a su disposición toda la asistencia necesaria para preservar la salud psicofísica del menor".
"A partir de este hecho, se dio aviso a todas las áreas del club para extremar la atención sobre esta modalidad delictiva. El equipo interdisciplinario de Casa CAI detectó dos casos adicionales de características similares, lo que fue informado a las máximas autoridades", afirmaron.
La institución convocó a la orgnización Grooming Argentina para coordinar "charlas informativas y preventivas a cargo de personal especializado" y reunieron "toda la información necesaria" para presentar la denuncia penal.
Un apoderado del club y un dirigente presentaron la denuncia formal ante la Fiscalía N° 2 de Avellaneda el pasado viernes 15 de mayo. "Se acordó con la Fiscal interviniente regresar el lunes 18 de mayo a fin de ampliar la presentación", informaron.
"El Club Atlético Independiente reafirma su compromiso absoluto con la protección de todos los niños, niñas y adolescentes, y continuará trabajando junto a profesionales y organismos especializados para prevenir y combatir toda forma de violencia contra los menores", sentenciaron en el comunicado.
El grooming es una forma de violencia sexual contra menores en el entorno digital, a través de la cual una persona adulta establece contacto con fines sexuales, "utilizando estrategias de engaño, manipulación y sometimiento emocional", advierte la ONG Grooming Argentina.
En el país, según la ley 26.904 del Código Penal desde diciembre de 2013, este delito que puede tener una condena de prisión de 6 meses a 4 años.
Hace casi una década, en 2018, en Independiente detectaron casos de abusos de menores, episodio que conmocionó al fútbol argentino en aquel entonces. La fiscal determinó que eran al menos 15 los juveniles afectados y seis delincuentes culpables de abuso abuso sexual agravado, explotación sexual, promoción de la prostitución y corrupción de menores, con penas de hasta 15 años de prisión.
En abril de 2025 hubo un nuevo condenado en la causa: Alberto Ponte (representante de jugadores) se sumó a Alejandro Dal Cin, Silvio Fleytas, Juan Manuel Díaz Vallon, el árbitro Martín Ríos y Leonardo Cohen Arazi (relacionista público).