. Frase 1: “Ellos tienen intención para que sigamos y a mí me gustaría seguir en Unión”
La renovación Unión-Madelón: “No estamos tan lejos para que siga Leo”
El club consiguió una autorización especial para que el entrenador pueda estar sentado en el banco este jueves por Copa Argentina. Hubo un primer pedido de Bragarnik (ahora en España) a Spahn y una contraoferta del Tate. ¿Asoma “Madela 2027”?.
. Frase 2: “Cuando llegamos había peligro de descenso y lo consolidamos en Primera”, expresó el ex ídolo con la “10” que ahora es DT
. Frase 3: “Me gustaría saber si el club está dispuesto a incorporar dos o tres buenos jugadores y si desean entrar en una Sudamericana”
. Frase 4: “Fue una campaña estupenda. Fue un equipo generoso, noble, así que me sentí muy bien, muy identificado y lo disfruté
. Frase 5: “Unión va a tener que vender jugadores porque la situación tampoco no es cómoda en la economía, entonces hay que reinventarse rápido”
Todas esas frases de Leo Madelón impactaron en el Mundo Unión, entre la satisfacción de la campaña y el dolor de “no poder llegar a una semifinal” en este primer semestre.
La sensación es, en líneas generales, de “deber cumplido”, pero con un post Mundial que será duro, competitivo y exigente. En el medio de todas esas especulaciones, aparece el cruce contra Independiente (este jueves a las 20 en Rosario) por Copa Argentina, que otra vez lo podría poner al Tate en una instancia decisiva en caso de sacarlo adelante.
Leo estará en el banco el viernes
Lo primero que hicieron los dirigentes, desde el área legal, fue conseguir un permiso especial para que Leo pueda entrar a la cancha y dirigir en el Coloso. ¿El motivo?: el contrato original de Unión y Madelón era “de abril a abril”, pero se le aplicó una extensión automática “hasta el final de la etapa regular de la Liga Profesional”. Conclusión: en los papeles, el contrató “terminó” en Córdoba frente a Belgrano.
Si bien nunca nadie puso en duda que Madelón trabaja, arma y prepara el golpe contra Independiente, los papeles estaban vencidos. Ahora, ese pequeño tema administrativo está acordado.
¿Qué va a pasar con Madelón después del viernes?. Por un lado, como lo dijo Leo y con dos meses de parate por el Mundial, limpiar la cabeza y descansar.
“Cuando hablé del parate, más que nada, fue porque fueron muchos partidos. Hay una carga emocional muy intensa en los entrenadores: mirá, nosotros el sábado jugamos y a las 11 de la noche era “maestro, genio, fenómeno”. Y el martes a la noche, che, ¿qué pasó? Bueno, no pudimos. En tres días el estado emocional te cambia”, tiró el DT.
En el partido frente a Newell’s hubo “cumbre física” entre Luis Jorge Spahn y Christian Bragarnik. El magnate del fútbol argentino planteó una actualización en modo aumento para 2026-2027; a los pocos días el Tate realizó una contra-oferta por debajo de lo que pidió “Braga”.
Tanto de un lado y del otro, hay optimismo. “No estamos lejos en los números para renovar”, reconoció un dirigente del Tate a El Litoral. De todos modos, faltan pulir detalles.
Independiente, la copa y después...
“Esta semana solamente vamos a pensar en Independiente. Para todos, sería un lindo premio ganar y clasificar a la otra instancia de Copa Argentina”, se ilusionan.
Por estas horas Christian Bragarnik está en España, pero conectado con los dirigentes rojiblancos para poder cerrar la renovación y empezar el operativo “Madela 2027”.
Del lado de Independiente, el rival copero del jueves, mientras Ignacio Malcorra protagonizaba un altercado con el periodista Gustavo López en la puerta de la radio, en el predio de Villa Domínico se estaba llevando adelante una amena reunión entre Gustavo Quinteros y Néstor Grindetti para comenzar a definir los pasos a seguir en Independiente de cara a la disputa del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026.
El presidente del Rojo dejó, de movida, un mensaje claro: todo lo que hablaron en la reunión estará supeditado a lo que ocurra la semana próxima por Copa Argentina, cuando los de Avellaneda de midan contra Unión por los 16avos. de final en la cancha de Newell's.
Lo primero que hicieron fue un balance del semestre que terminó el pasado domingo con la eliminación en octavos de final del Torneo Apertura en manos de Central. Grindetti escuchó al entrenador y también le dio su parecer de lo ocurrido. Ambos coincidieron que a lo largo del torneo pudieron haber sumado más puntos que beneficiaban los cruces mano a mano.
Quinteros les comentó a los directivos que considera importante incorporar futbolistas en algunos puestos para fomentar la competencia interna y elevar la vara. Quiere dos zagueros, un mediocampista mixto y un centrodelantero. Los pedidos del entrenador estarán sujetos a la dinámica del mercado de pases. Si el Rojo vende futbolistas, evaluará sumar posibles reemplazantes para tapar los huecos que queden.
Los cuatro puestos que pidió incorporar sí o sí coinciden con lo que más sufrió el Rojo en el semestre: Kevin Lomónaco y Sebastián Váldez sufrieron varias lesiones que impidieron que rindan en alto nivel; la salida de Felipe Loyola le restó un volante que aporte tanto en defensa como en ataque; mientras que el “9”, si bien está muy conforme con Gabriel Ávalos, su suplente es el juvenil Felipe Tempone, que tiene un puñado de partidos en Primera División.
Los “pesos pesados” que pueden dejar Independiente
Federico Mancuello, Rodrigo Fernández Cedrés, Leonardo Godoy y Milton Valenzuela son cuatro nombres que, más allá de ventas por salidas debido a buenos rendimientos, pueden dejar Independiente en este mercado de pases.
Mancuello no tiene minutos y goza de un sueldo elevado. Si bien es clave en el vestuario y aporta mucho con los juveniles, bajar la masa salarial sería clave para conseguir refuerzos y su salida podría darse.
Tanto Fernández Cedrés como Godoy es un caso similar: llegaron para ser titulares, nunca pudieron afianzarse, perdieron terreno y cobran mucho para la economía del equipo. Por eso no sería sorpresa de que busquen una salida.
Por último, Valenzuela dependerá pura y exclusivamente de Jonathan De Irastorza. Si "Zamba" recupera terreno, el ex Newell's emigrará.
Al delantero paraguayo Gabriel Ávalos, quien seguramente dispute el Mundial 2026, se le termina el contrato en diciembre y, debido a su inmejorable presente goleador, le llegarán varias ofertas para emigrar.
Por su parte, Lomónaco siempre aparece en el radar de varios equipos del exterior, pero sin que llegue una oferta concreta.