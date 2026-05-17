Más allá del partido con Independiente

La renovación Unión-Madelón: “No estamos tan lejos para que siga Leo”

El club consiguió una autorización especial para que el entrenador pueda estar sentado en el banco este jueves por Copa Argentina. Hubo un primer pedido de Bragarnik (ahora en España) a Spahn y una contraoferta del Tate. ¿Asoma “Madela 2027”?.