A las puertas de la renovación

Madelón: “Ellos tienen intención para que sigamos y a mí me gustaría seguir en Unión”

“Cuando llegamos había peligro de descenso y lo consolidamos en Primera”, expresó el ex ídolo con la “10” que ahora es DT. “Me gustaría saber si el club está dispuesto a incorporar dos o tres buenos jugadores y si desean entrar en una Sudamericana”, tiró Leo.