A pocas horas de quedar eliminado por Belgrano de Córdoba y en cuenta regresiva al partido contra Independiente por Copa Argentina, Leo Madelón habló con Dsports Radio, realizando un balance de lo que pasó y proyectando el futuro en López y Planes.
Madelón: “Ellos tienen intención para que sigamos y a mí me gustaría seguir en Unión”
“Cuando llegamos había peligro de descenso y lo consolidamos en Primera”, expresó el ex ídolo con la “10” que ahora es DT. “Me gustaría saber si el club está dispuesto a incorporar dos o tres buenos jugadores y si desean entrar en una Sudamericana”, tiró Leo.
"Fue una campaña estupenda"
“Fue una campaña estupenda porque entramos los dos veces en Reducido. Cuando llegamos el equipo estaba en zona de descenso y con peligro de descenso; terminamos con el objetivo que era consolidarlo en Primera. Unión hoy está bien firme ahí en promedio, no tiene problemas”, dijo Leo.
“Después buscamos una línea de juego, yo estoy muy feliz, lo disfruté mucho a este Unión como a pocos equipos...porque íbamos de visitante y hacíamos goles; ganamos y perdimos, pero siempre atacando. Fue un equipo generoso, noble, así que me sentí muy bien, muy identificado y lo disfruté”, aseguró el ex "10".
“Nosotros terminamos contrato hace dos, tres o cuatro días, simplemente estamos y se postergó por Copa Argentina que nos toca con Independiente, creo que el jueves; entonces estamos entrenando a full, los pibes se quedaron con ganas de una de una revanchita de aquel partido en Avellaneda, ese partidazo que hicimos (4-4) y estamos en eso”, explicó Madelón.
“Todo cuesta y no hay alternativa: Unión va a tener que vender jugadores porque la situación tampoco no es cómoda en la economía, entonces hay que reinventarse rápido, apostar a los chicos de inferiores, confiar en ellos. No garantiza tampoco que tengas un presupuesto grande y seas más que los demás...¡porque nosotros llegamos!.
"De la zona A quedamos nosotros solos y después eliminaron antes a Independiente, Estudiantes, a San Lorenzo; muchos muchos equipos, como Vélez, quedaron afuera de camino...Talleres. Hubo un trabajo en Unión, estábamos metidos y no ganó un equipo bien; nos ganó justito, un partido parejo, pero después Belgrano lo terminó ganando bien. Pero el balance es muy bueno, muy positivo en el año”.
“Estos jugadores son audaces por naturaleza. En un momento decíamos: Hay algo que no podemos cambiar y es el instinto de ataque que tienen: esos dos (Del Blanco, Vargas) más Palacios del lado derecho como volante y no los podíamos frenar.
"En otros equipos vos decís, bueno, vamos a plancharlo porque faltan 15 minutos y estamos 2 a 0. Pero estos locos van y van...atacan, tienen un instinto pero es un instinto lindo”
“A Tarragona yo lo tuve en Gimnasia y nos rindió muchísimo ahí en en tres o cuatro meses que estuvimos. Después él se fue y no pudo jugar ahí en San Lorenzo; en Talleres le costó, pero para él este era el club, porque es nacido acá, es hincha y está está muy bien, le cayó bien y se siente muy identificado.
"A Profini le fuimos dando mucha confianza, es un chico que tiene mucho mucho futuro”, aseguró el entrenador.
"Estoy disfrutando mucho la profesión"
“Los centrales son buenos, son pibes de 20 años, 22...tuvimos una defensa muy joven, todas de 21 años y entonces ahí tuvimos errores a veces en algunos partidos donde hacíamos goles pero nos hacían goles también. Esos chicos van a madurar mucho, ahí hay mucho futuro y son todos jugadores del club: por ese lado se capitalizó también el club”.
“Estoy disfrutando mucho la profesión, lo hablaba la otra vez con Cristian Bragarnik. Él me decía “Te veo bien, Leo”. La verdad que me siento bien, maduro y entreno mucho también, eso ayuda que estés a tono en el día a día”, reflexionó Madelón.
“Cuando hablé del parate más que nada porque fueron muchos partidos. Hay una carga emocional muy intensa en los entrenadores: mirá, nosotros el sábado jugamos y a las 11 de la noche era “maestro, genio, fenómeno”. Y el martes a la noche, che, ¿qué pasó? Bueno, no pudimos. En tres días el estado emocional te cambia.
“La familia de uno te necesita que estés bien y te quieren ver bien; entonces el Mundial va a servir para que muchos nos recuperemos y descansemos bien. Ahora lo tomo con mucha más tranquilidad, como diciendo será lo que deba ser y por medios naturales: las cosas pasan y no hay que agarrarse “rabietas” ni creer que uno es el dueño del fútbol”.
“Mateo está bien, lo más probable que salga; Del Blanco le dio un año entero muy bueno, si sale a mí me dolería, pero bueno, si se queda bienvenido; pero creo que va a salir, hay representantes que ya lo sacan más directamente afuera dijo respecto al próximo mercado.
"Ellos tienen intención para que sigamos, a mí me gustaría seguir también, pero bueno, hay que ver si están dispuestos y qué es lo que quiere un club. A mí me gustaría, yo estuve en muchos procesos buenos; nos tocó salir de abajo y ahora peleamos más arriba: lo generamos nosotros ahí en la parte interna, en el vestuario”, anticipó.
“Me gustaría saber si el club está dispuesto a incorporar dos o tres buenos jugadores para ayudar a complementar; si desean entrar en una en una Sudamericana o apuntar algo más arriba, qué es lo que quieren. A lo mejor te dicen...”No, mirá, vamos a hacer la plancha nosotros porque tenemos que reacomodarnos económicamente este año porque no hay recursos”. Entonces, ahí vos decidís después”.
“No hay que mentir, no hay que agregar más de lo que uno fue. Yo siempre digo que fui cinco puntos, seis como jugador, pero entendía mucho el juego y y me hice técnico porque me…era medio estratega así en cancha. Con esta campaña de Unión, muchos clubes y mucha más gente me saluda. Está bueno, es una linda caricia para esta etapa de mi carrera”, cerró Madelón.