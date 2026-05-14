Unión tiene una fecha en el calendario de Copa Argentina y es la del jueves 21, posiblemente en horario nocturno (Unión quiere a las 21), para enfrentar a Independiente por los 16avos de final en la cancha de Newell’s Old Boys de Rosario.
Unión-Independiente va el 21 de mayo en Newell’s
El plantel de Madelón regresó de Córdoba y no paró de entrenar. Vendrán bien estos días para recuperar el físico de algunos jugadores. Luego del encuentro en Rosario, habrá licencia para todos.
Según versiones que provienen de Avellaneda, Independiente no estaría viendo con buenos ojos que el encuentro se lleve a cabo en Rosario. De todos modos, Copa Argentina ya ha programado tres encuentros en la cancha del Parque Independencia para este mes. El miércoles de la semana que viene Talleres-Atlético Tucumán, a las 17; el jueves, Independiente con Unión en horario a confirmar y el 30 de mayo, Lanús con Instituto, también en horario a definir.
A todo esto, el plantel de Unión no paró y luego del regreso desde Córdoba, se juntaron el miércoles por la tarde para seguir los entrenamientos. En principio, estaba programado darle fin de semana libre a los jugadores, pero a la espera de la resolución que se tome con este encuentro ante el Rojo por Copa Argentina.
Entre el encuentro con Belgrano (martes pasado) y la confirmación definitiva de la fecha del jueves 21 para jugar con Independiente, habrá nueve días de preparación y que vendrán muy bien para que la recuperación de algunos jugadores se pueda dar de manera completa, empezando por Estigarribia, quien junto a Tarragona debieron prepararse “entre algodones” para jugar los dos partidos de los play off.
La renovación con Leo Madelón
Otro tema que se deberá resolver es el relativo al contrato de Madelón, porque dirigió con una extensión “hasta lo que dure la participación en el torneo de la Liga Profesional”. Luego del encuentro con Belgrano, Madelón se refirió al partido con Independiente, pero dijo que quería descansar y analizar los pasos a seguir. Se supone que, faltando apenas una semana para el partido, al equipo lo va a dirigir Madelón, quien luego iniciará las negociaciones para ver si continúa al frente del equipo.
A propósito de esto último, el día del partido con Newell’s, en Santa Fe, estuvo Cristian Bragarnik, representante del técnico de Unión. De acuerdo a lo que se pudo saber, en la charla con Spahn se habrían tirado sobre la mesa las pretensiones de Madelón y las posibilidades del club. Quedaron en volver a juntarse una vez que finalice la participación de Unión en el torneo, y ahora que esto ocurrió, es muy posible que se concrete un nuevo encuentro entre el presidente y el representante.