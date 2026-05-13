Voces luego de la derrota

El dolor de Madelón y la autocrítica de Palacios

El entrenador dijo que la actuación fue digna pero reconoció la superioridad de Belgrano. El volante pidió disculpas a la gente y dijo que “todos tenemos que ver, nosotros y los dirigentes, por qué no pudimos llegar otra vez más arriba”.