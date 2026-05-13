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El dolor de Madelón y la autocrítica de Palacios

El entrenador dijo que la actuación fue digna pero reconoció la superioridad de Belgrano. El volante pidió disculpas a la gente y dijo que “todos tenemos que ver, nosotros y los dirigentes, por qué no pudimos llegar otra vez más arriba”.

Madelón: "Belgrano ganó bien". Foto: Facundo LuqueMadelón: "Belgrano ganó bien". Foto: Facundo Luque
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“Estoy dolido, teníamos la ilusión de pasar, no busco excusas, hicimos todo lo que pudimos, nos encontramos con un buen equipo que se despertó luego del clásico y ganó bien”, dijo Leo Madelón después del partido.

“Cuando estuvimos bien, no fuimos contundentes, no tuvimos la claridad de otros partidos y nos equivocamos ante un rival que no perdona. La verdad es que nos vamos golpeados de esta cancha”, señaló el entrenador rojiblanco.

“No le debemos nada a nadie, el esfuerzo fue general. Les agradezco a todos los que estuvieron conmigo, la vida sigue, Unión sigue, fue muy digno lo de Unión, queríamos más pero no pudimos”, agregó el DT, que continuó diciendo que “el hincha se ilusionó, fuimos los únicos que pasamos de la zona A pero hasta acá llegamos. Le estoy muy agradecido al club, vivimos un buen año”.

Palacios | Unión-Belgrano | Torneo Apertura Cuartos | Estadio Julio César Villagra. Foto: Facundo LuquePalacios: “Todos tenemos que ver, nosotros y los dirigentes". Foto: Facundo Luque

Sobre su situación en particular, dijo que “estoy bien, con el mismo dolor de los hinchas. Nos tocó una cancha difícil y en Mendoza nos habíamos convencidos de que podíamos. No somos ladrones, no matamos a nadie, jugamos un partido digno, nos confundimos con muchos pelotazos y Belgrano nos ganó bien”, continuó.

En un rápido balance del año, dijo que “es bueno por donde se mire: capitalización de jugadores y una situación deportiva que cambió, porque cuando llegamos era para pelear el descenso y no sufrimos. El hincha tiene que creer, no en mí sino en el club y en el proceso”.

“Belgrano nos desequilibró y nos ganó bien. Yo quise traer a Rigoni, al Uvita Fernández y a otros de este equipo. La idea era tratar de convertir un gol y que el ambiente los complique a ellos, pero no pudimos”, señaló el entrenador tatengue.

MADELÓN PITTÓN | Unión-Belgrano | Torneo Apertura Cuartos | Estadio Julio César Villagra. Foto: Facundo Luque“Belgrano nos desequilibró y nos ganó bien". Foto: Facundo Luque

“Vivo la realidad, el contrato terminó, tengo ganas de parar un poco, unos días y descansar. Disfruté mucho a Unión, me gustó el año de fútbol, jugamos muy bien en todas las canchas y con Independiente Rivadavia fuimos los que más goles hicimos”, concluyó el técnico cuando se le preguntó por el partido con Independiente por Copa Argentina, que seguramente será programado en breve, antes del comienzo del Mundial.

Julián Palacios le pidió perdón a la gente. “Todos tenemos que hacer autocrítica, los dirigentes y nosotros, para ver qué nos faltó para llegar más arriba. Dejamos todo en la cancha, me saco el sombrero por Tarragona y Estigarribia porque jugaron desgarrados el partido con Independiente Rivadavia y hoy. En mi caso personal, creo que hice las cosas bien, pero estoy triste porque otra vez nos quedamos en la puerta, aunque hoy nos ganó un gran equipo”, dijo el volante, de buen campeonato.

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