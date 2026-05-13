Justa derrota y eliminación

Del Unión de Mendoza no fue casi nada a Córdoba

El Tate cayó ante un Belgrano que lo superó en todos los aspectos del juego. En el primer tiempo aguantó el 0 a 0 gracias a Mansilla. Pudo emparejar algo en el arranque del segundo tiempo, pero los goles de Sánchez y Hernández le dieron la ventaja merecida a los cordobeses. Un 2 a 0 inapelable.