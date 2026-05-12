#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
En Vivo Minuto a minuto

Por los Cuartos del Apertura, Unión se enfrenta a Belgrano en Córdoba

El equipo de Leonardo Madelón jugará este martes desde las 19 ante Belgrano, en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, por los cuartos de final del Torneo Apertura. El Tate buscará meterse entre los cuatro mejores del campeonato en un cruce a partido único.

Union vs Belgrano. Crédito: Facundo Luque.Union vs Belgrano. Crédito: Facundo Luque.
Seguinos en
Por: 

Unión afrontará este martes un nuevo desafío fuera de Santa Fe, cuando visite a Belgrano desde las 19 en el Gigante de Alberdi por los cuartos de final del Torneo Apertura. El equipo de Leonardo Madelón llega a esta instancia después de eliminar a Independiente Rivadavia en Mendoza y ahora intentará seguir avanzando en los playoffs.

El cruce tendrá además un peso especial en la historia rojiblanca, porque es la sexta vez que Unión accede a una instancia de cuartos de final en Primera División y la primera en 44 años en un torneo de este tipo. En la previa, el plantel trabajó en Córdoba con el acompañamiento de hinchas tatengues que se acercaron a saludar al equipo.

Del otro lado estará un Belgrano entonado tras quedarse con el clásico cordobés y con una variante obligada en ataque por la baja de Lucas Passerini, expulsado ante Talleres. En principio, Ricardo Zielinski apostaría por Nicolás “Uvita” Fernández como reemplazante, en un duelo que tendrá a Andrés Merlos como árbitro.

Seguí el minuto a minuto

16:52 / Mar. 12.05.2026

Unión buscará cortar una racha adversa en Alberdi

El estadio de Belgrano aparece como un escenario históricamente incómodo para Unión en Primera, donde solo ganó una vez y fue hace 34 años. En esa cancha, el rojiblanco buscará ahora dar otro paso grande en los playoffs.

16:51 / Mar. 12.05.2026

Zielinski pierde a Passerini y apostaría por Uvita Fernández

Belgrano tendrá una baja importante en ataque, ya que no contará con Passerini. En su lugar, el Ruso Zielinski recurriría a Nicolás “Uvita” Fernández como único cambio para recibir a Unión.

16:50 / Mar. 12.05.2026

El probable once de Unión para jugar en Alberdi

Si no surge ningún contratiempo de último momento, Unión formaría con Mansilla; Vargas, Maizon Rodríguez, Ludueña y Del Blanco; Palacios, Profini, Mauro Pittón y Cuello; Tarragona y Estigarribia. Es la formación que Madelón repetiría para jugar en Córdoba.

16:47 / Mar. 12.05.2026

Estigarribia avisó que no se lo pierde por nada

Marcelo Estigarribia arrastra una paralítica, pero en la intimidad del hotel dejó en claro que quiere estar. En el cuerpo técnico aseguran que el plantel llega en buenas condiciones para afrontar un partido de alta exigencia.

16:46 / Mar. 12.05.2026

Madelón mantendría el equipo que sale de memoria

Más allá de algunos golpes y molestias menores, todo indica que Leonardo Madelón sostendrá la base titular que viene repitiéndose. En la previa no asomaban cambios fuertes en un equipo que ganó confianza en Mendoza.

16:43 / Mar. 12.05.2026

Andrés Merlos será el árbitro del partido

La AFA designó a Andrés Merlos como árbitro principal para el duelo entre Belgrano y Unión. Los asistentes serán Diego Yamil Bonfá y Federico Cano, Joaquín Gil será el cuarto árbitro y en el VAR estarán Fernando Espinoza y Salomé Di Iorio.

16:39 / Mar. 12.05.2026

Belgrano llega entonado tras ganar el clásico cordobés

El equipo de Ricardo Zielinski llega fortalecido por la victoria ante Talleres, un resultado que empujó el ánimo del Pirata antes de recibir a Unión. En la previa, el clima en Córdoba es de enorme expectativa por otro partido decisivo.

16:34 / Mar. 12.05.2026

Unión vuelve a jugar unos cuartos tras 44 años

El cruce en Alberdi tiene peso histórico para el rojiblanco. Es la sexta vez que Unión alcanza una instancia de cuartos de final en Primera División y la primera en 44 años en un torneo de este tipo

16:30 / Mar. 12.05.2026

Unión juega en Córdoba por un lugar en semifinales

Unión visitará este martes a Belgrano desde las 19 en el estadio Julio César Villagra, por los cuartos de final del Torneo Apertura. El equipo de Leonardo Madelón irá por otro golpe fuera de Santa Fe en un cruce a partido único.

Después de eliminar a Independiente Rivadavia en Mendoza, el plantel rojiblanco no regresó a Santa Fe y se instaló directamente en Córdoba para preparar el partido ante Belgrano. La delegación ya había viajado con esa logística prevista.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Unión
Belgrano de Córdoba
Leonardo Madelón
Córdoba

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro