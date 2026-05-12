Unión afrontará este martes un nuevo desafío fuera de Santa Fe, cuando visite a Belgrano desde las 19 en el Gigante de Alberdi por los cuartos de final del Torneo Apertura. El equipo de Leonardo Madelón llega a esta instancia después de eliminar a Independiente Rivadavia en Mendoza y ahora intentará seguir avanzando en los playoffs.
Por los Cuartos del Apertura, Unión se enfrenta a Belgrano en Córdoba
El equipo de Leonardo Madelón jugará este martes desde las 19 ante Belgrano, en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, por los cuartos de final del Torneo Apertura. El Tate buscará meterse entre los cuatro mejores del campeonato en un cruce a partido único.
El cruce tendrá además un peso especial en la historia rojiblanca, porque es la sexta vez que Unión accede a una instancia de cuartos de final en Primera División y la primera en 44 años en un torneo de este tipo. En la previa, el plantel trabajó en Córdoba con el acompañamiento de hinchas tatengues que se acercaron a saludar al equipo.
Del otro lado estará un Belgrano entonado tras quedarse con el clásico cordobés y con una variante obligada en ataque por la baja de Lucas Passerini, expulsado ante Talleres. En principio, Ricardo Zielinski apostaría por Nicolás “Uvita” Fernández como reemplazante, en un duelo que tendrá a Andrés Merlos como árbitro.
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Unión buscará cortar una racha adversa en Alberdi
El estadio de Belgrano aparece como un escenario históricamente incómodo para Unión en Primera, donde solo ganó una vez y fue hace 34 años. En esa cancha, el rojiblanco buscará ahora dar otro paso grande en los playoffs.
Zielinski pierde a Passerini y apostaría por Uvita Fernández
Belgrano tendrá una baja importante en ataque, ya que no contará con Passerini. En su lugar, el Ruso Zielinski recurriría a Nicolás “Uvita” Fernández como único cambio para recibir a Unión.
El probable once de Unión para jugar en Alberdi
Si no surge ningún contratiempo de último momento, Unión formaría con Mansilla; Vargas, Maizon Rodríguez, Ludueña y Del Blanco; Palacios, Profini, Mauro Pittón y Cuello; Tarragona y Estigarribia. Es la formación que Madelón repetiría para jugar en Córdoba.
Estigarribia avisó que no se lo pierde por nada
Marcelo Estigarribia arrastra una paralítica, pero en la intimidad del hotel dejó en claro que quiere estar. En el cuerpo técnico aseguran que el plantel llega en buenas condiciones para afrontar un partido de alta exigencia.
Madelón mantendría el equipo que sale de memoria
Más allá de algunos golpes y molestias menores, todo indica que Leonardo Madelón sostendrá la base titular que viene repitiéndose. En la previa no asomaban cambios fuertes en un equipo que ganó confianza en Mendoza.
Andrés Merlos será el árbitro del partido
La AFA designó a Andrés Merlos como árbitro principal para el duelo entre Belgrano y Unión. Los asistentes serán Diego Yamil Bonfá y Federico Cano, Joaquín Gil será el cuarto árbitro y en el VAR estarán Fernando Espinoza y Salomé Di Iorio.
Belgrano llega entonado tras ganar el clásico cordobés
El equipo de Ricardo Zielinski llega fortalecido por la victoria ante Talleres, un resultado que empujó el ánimo del Pirata antes de recibir a Unión. En la previa, el clima en Córdoba es de enorme expectativa por otro partido decisivo.
Unión vuelve a jugar unos cuartos tras 44 años
El cruce en Alberdi tiene peso histórico para el rojiblanco. Es la sexta vez que Unión alcanza una instancia de cuartos de final en Primera División y la primera en 44 años en un torneo de este tipo
Unión juega en Córdoba por un lugar en semifinales
Unión visitará este martes a Belgrano desde las 19 en el estadio Julio César Villagra, por los cuartos de final del Torneo Apertura. El equipo de Leonardo Madelón irá por otro golpe fuera de Santa Fe en un cruce a partido único.
Después de eliminar a Independiente Rivadavia en Mendoza, el plantel rojiblanco no regresó a Santa Fe y se instaló directamente en Córdoba para preparar el partido ante Belgrano. La delegación ya había viajado con esa logística prevista.