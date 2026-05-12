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Por los Cuartos del Apertura, Unión se enfrenta a Belgrano en Córdoba

El equipo de Leonardo Madelón jugará este martes desde las 19 ante Belgrano, en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, por los cuartos de final del Torneo Apertura. El Tate buscará meterse entre los cuatro mejores del campeonato en un cruce a partido único.