La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer este lunes las ternas arbitrales de cara a los cuartos de final del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol.
Quién será el árbitro de Unión ante Belgrano para los cuartos de final
La AFA designó a la terna arbitral y comunicó a los miembros del VAR para el partido de este martes.
De esta manera, Unión ya sabe los nombres de quienes estarán encargados de impartir justicia en su duelo ante Belgrano de Córdoba por un lugar en la semifinal.
Los árbitros
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro Asistente 1: Diego Yamil Bonfá
- Árbitro Asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Joaquín Gil
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Salomé Di Iorio
El partido
Unión visitará a Belgrano en la ciudad de Córdoba este martes 12 de mayo desde las 19 horas.
El Estadio Julio César Villagra como sede del duelo se define por las posiciones obtenidas por ambos equipos en la tabla de la fase de grupos del Apertura.
El Tatengue finalizó 8° con 21 puntos, mientras que el Pirata, que viene de vencer a Talleres en el clásico cordobés del Maria Alberto Kempes, terminó 5° con 26 unidades.
Quien gane este partido enfrentará en semifinales al vencedor de Argentinos Juniors vs Huracán. El Bicho corre con ventaja de localía para los cuartos y una eventual siguiente instancia. En el caso del Globo, sólo corre con ventaja ante el rojiblanco.