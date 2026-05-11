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Quién será el árbitro de Unión ante Belgrano para los cuartos de final

La AFA designó a la terna arbitral y comunicó a los miembros del VAR para el partido de este martes.

Unión en su última visita a Belgrano. Crédito: Facundo LuqueUnión en su última visita a Belgrano. Crédito: Facundo Luque
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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer este lunes las ternas arbitrales de cara a los cuartos de final del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol.

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De esta manera, Unión ya sabe los nombres de quienes estarán encargados de impartir justicia en su duelo ante Belgrano de Córdoba por un lugar en la semifinal.

Los árbitros

  • Árbitro: Andrés Merlos
A la "T" nunca más. Luego de su polémico arbitraje en el triunfo de Boca sobre Talleres desde los 12 pasos por Copa Argentina, Andrés Merlos no fue "parado" y este sábado dirigirá Tigre-Gimnasia.Andrés Merlos.
  • Árbitro Asistente 1: Diego Yamil Bonfá
  • Árbitro Asistente 2: Federico Cano
  • Cuarto árbitro: Joaquín Gil
  • VAR: Fernando Espinoza
El casi siempre polémico Fernando Espinoza.Fernando Espinoza.
  • AVAR: Salomé Di Iorio

El partido

Unión visitará a Belgrano en la ciudad de Córdoba este martes 12 de mayo desde las 19 horas.

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El Estadio Julio César Villagra como sede del duelo se define por las posiciones obtenidas por ambos equipos en la tabla de la fase de grupos del Apertura.

El Tatengue finalizó 8° con 21 puntos, mientras que el Pirata, que viene de vencer a Talleres en el clásico cordobés del Maria Alberto Kempes, terminó 5° con 26 unidades.

Union vs Belgrano. Crédito: Facundo Luque.Unión en su última visita a Belgrano. Crédito: Facundo Luque

Quien gane este partido enfrentará en semifinales al vencedor de Argentinos Juniors vs Huracán. El Bicho corre con ventaja de localía para los cuartos y una eventual siguiente instancia. En el caso del Globo, sólo corre con ventaja ante el rojiblanco.

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