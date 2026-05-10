Lo que quedó del gran sábado tatengue

Madelón, el placer de conducir a este Unión y el por qué le anularon el gol a Del Blanco

“Jugaron con el corazón, dieron todo”, dijo el entrenador tatengue en medio de la euforia por la gran victoria ante el equipo de mejor rendimiento del fútbol argentino. El plantel ya está en Córdoba para esperar el choque de cuartos con Belgrano.