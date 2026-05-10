Mateo Del Blanco fue uno de los mejores, otra vez, en la gran actuación de Unión. “Fuimos muy pacientes y controlamos mucho la situación defensiva. Ellos tienen jugadores difíciles como Villa y tanto Lautaro Vargas como yo cumplimos, luego de todo lo que se habló respecto de lo que podíamos sufrir ante jugadores tan desequilibrantes como él. En los primeros 10 minutos no la pasamos bien, pero luego nos estabilizamos. Tenemos que seguir con humildad”, dijo el juvenil rojiblanco.
“Tenemos que seguir con humildad”
Tarragona se fue del estadio insultado por hinchas de Independiente Rivadavia que no lo recuerdan bien, a pesar de que fue figura en el ascenso.
Cuando se lo consultó por el gol anulado, dijo que “siento que no la toco a la pelota, la veré más tarde, pero para mí no fue mano”, señaló el jugador de Unión, una de las grandes figuras.
Corvalán volvió a jugar más de 15 minutos. Madelón lo mandó a la cancha en un partido complicado, pero el mismo entrenador lo referenció cuando dijo en la conferencia de prensa que dio una charla a sus compañeros como si fuera un entrenador. “Fue un partido duro y, en lo personal, quiero dedicarle a la familia que estuvo a mi lado en los peores momentos. Acá todos tiramos pàra el mismo lado, ninguno traspasa el club. Siempre lo pensé así, quiero lo mejor para Unión. Hoy me salió hablarle a los muchachos antes de entrar a la cancha y solo les dije lo que pensaba. Viví esto con mucha tranquilidad, los muchachos siempre me trataron muy bien y eso es reconfortante”, dijo el defensor.
Rafael Profini también fue uno de los jugadores destacados dentro de un muy buen rendimiento: “Jugamos de igual a igual, habíamos bajado el rendimiento defensivo pero tuvimos firmeza hoy y nos llevamos la clasificación. Sufrimos sin merecer hasta la última fecha para clasificar, se dio así y la clave fue que jugamos de igual a igual siempre y contra todos”.
El plantel de Unión viajará este domingo a Córdoba y allí aguardará el partido del martes ante Belgrano. En caso de ganar, deberá enfrentar el fin de semana que viene ante el vencedor de Argentinos Juniors-Huracán en semifinales. Pero lo primero es lo primero. Y lo primero es pensar en repetir lo de Mendoza para ganarle a Belgrano