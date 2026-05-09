Unión afrontará este sábado un partido decisivo en Mendoza, donde visitará a Independiente Rivadavia desde las 21.30 en el estadio Bautista Gargantini, por los octavos de final del Torneo Apertura. El equipo de Leonardo Madelón se metió en los playoffs y ahora buscará dar otro paso en una serie eliminatoria que no ofrece margen de error.
Por los Octavos del Apertura, Unión se enfrenta a Independiente Rivadavia
El equipo de Leonardo Madelón jugará este sábado desde las 21.30 ante Independiente Rivadavia en Mendoza, por los octavos de final del Torneo Apertura. El Tate buscará avanzar en un cruce a partido único que se disputará en el estadio Bautista Gargantini.
El plantel rojiblanco llegó a Mendoza en la antesala de un cruce que aparece como uno de los mayores desafíos del semestre. Unión arribó el viernes por la noche y quedó concentrado a la espera del encuentro, con Madelón apostando a sostener la base del equipo titular para este mata-mata.
Del otro lado estará un Independiente Rivadavia que atraviesa un gran presente y que llega fortalecido por su campaña reciente. El equipo de Alfredo Berti pondrá a prueba a un Unión que intentará hacerse fuerte fuera de Santa Fe para seguir en carrera en el Apertura.
Seguí el minuto a minuto
A una hora y media del arranque
Los jugadores del Tate ya están reconociendo la cancha que será escenario de 90 minutos de fútbol del más alto que puede ofrecer el torneo.
Si pasa Unión, ya tiene rival
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Posibles formaciones
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Carol Madelón.
Independiente Riv.: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentín, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Unión ya sabe lo que es ganar en el Gargantini
Aunque no se enfrentaron demasiadas veces en Primera, el historial registra un antecedente favorable para Unión en Mendoza. El rojiblanco ya consiguió un triunfo en el Bautista Gargantini y buscará apoyarse en esa memoria para sostener la ilusión en esta serie eliminatoria.
Unión repetiría su base para jugar el mata-mata
Si no aparece ningún contratiempo de último momento, Madelón mantendría la formación que ya sale de memoria en el equipo titular. La idea del cuerpo técnico es no tocar demasiado en un partido que exige personalidad, oficio y una respuesta competitiva inmediata.
Madelón esperó hasta el final por sus delanteros titulares
En la previa del partido, una de las principales dudas pasó por el estado físico de Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. Ambos llegaron exigidos, pero viajaron con la delegación y todo indica que estarán desde el arranque en un duelo que no permite especular demasiado
Luis Lobo Medina será el árbitro del partido
La AFA designó a Luis Lobo Medina como árbitro principal para el cruce en Mendoza. Los asistentes serán Gabriel Chade y Diego Martín, Bryan Ferreyra irá como cuarto árbitro, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR y Lucas Germanotta será el AVAR.
Independiente Rivadavia llega en un momento excepcional
El rival de Unión arriba a este cruce con números que explican su presente. El equipo de Alfredo Berti encadenó 11 partidos invicto, fue líder de la Zona B con 34 puntos y además llega fortalecido por su clasificación anticipada a los octavos de final de la Copa Libertadores.
Unión juega en Mendoza por un lugar en cuartos de final
Unión enfrentará este sábado a Independiente Rivadavia desde las 21.30 en el estadio Bautista Gargantini, por los octavos de final del Torneo Apertura. El equipo de Leonardo Madelón afrontará un cruce a partido único, con la obligación de ganar para seguir en carrera en los playoffs.