Un poco más tarde de lo previsto, casi sobre las 21, a media hora de la cena y con un fuerte viento que hizo bajar muchísimo la sensación térmica, arribó a Mendoza el chárter con el plantel de Unión y algunas novedades, como la inclusión de Enzo Roldán en la lista de viajeros.
Unión llegó a Mendoza con viento, frío y esos hinchas que nunca faltan
Cerca de las 21 se produjo el arribo de la delegación, que está alojada en un hotel céntrico de la capital mendocina. Un puñado de hinchas, todos residentes en esta ciudad, aguardaron la llegada del plantel, desafiando el viento y el frio mendocino.
Roldán es otro de los jugadores “indultados” en Unión, que se suma a Corvalán. Ambos no eran tenidos en cuenta, pero el esfuerzo y el sacrificio hicieron que el técnico cambie su mirada y ahora Madelón los convoca en un momento clave en el campeonato.
Los jugadores descendieron del micro y se encontraron con un puñado de mendocinos, hinchas de Unión, que esperaron la llegada del plantel. Esto es algo que se repite en cada rincón del país en el que le toque jugar al equipo. Y algunos de ellos, fanáticos de Unión sin haber nacido en la ciudad y viviendo siempre en Mendoza. “Es una herencia que se transmitió de generación en generación”, cuenta Milagros, por ejemplo, una fana de Unión que se dio el gusto de pedir autógrafos y sacarse fotos con los jugadores.
Acompañando al plantel, llegaron el tesorero Rodrigo Rosso y el secretario del club, Andrés Valenti. También lo hizo Jorge Molina, en tanto que, por su cuenta, viajó a Mendoza y llegó al hotel, antes que el plantel, otro de los habituales dirigentes que acompaña al equipo: Marcelo Piazza.
Es posible que en las próximas horas se produzca la llegada de más dirigentes rojiblancos. No todos pudieron llegar en el vuelo, en el que también se lo incluyó al director deportivo, Santiago Zurbriggen, muy optimista con relación a lo que puede llegar a pasar en el partido de este sábado en el Bautista Gargantini.
La logística del plantel está definida: si Unión pierde, el chárter regresa el domingo a la mañana directamente a Santa Fe y allí se verá, en función de lo que pueda ocurrir con el partido de Copa Argentina ante Independiente, si se lo licencia o continúan los entrenamientos a la espera de la definición de la fecha de ese partido (“nos dijeron que será en mayo”, cuentan los dirigentes).
En cambio, si Unión gana, el chárter irá directamente a Córdoba y allí se aguardará el partido del martes, ante el vencedor del choque entre Talleres y Belgrano. “Nosotros salimos de Santa Fe con la confianza ciega que no volvemos a la ciudad hasta el miércoles”, comentaron todos los que conversaron en el NH Cordillera con El Litoral, en la fría y ventosa noche mendocina.
Un esfuerzo económico importante es el que ha realizado Unión con esta movida. Si bien nadie lo confirmó, se habla de alrededor de 50.000 dólares en total, entre chárter y los hoteles (en el caso de ganar y continuar en carrera), para disputar eventualmente los dos primeros partidos de los play off.
Más allá de que el dinero escasea, los números “están ahí nomás” (como señalaron a El Litoral cuando se lo consultó por la situación económica con el plantel), la realidad es que el esfuerzo por viajar de la manera más cómoda posible se hizo. Ahora falta demostrarlo adentro de la cancha, aunque la parada no será nada fácil. “Ellos tienen lo suyo, pero nosotros también tenemos lo nuestro”, fue una de las frases más escuchadas antes de la cena de viernes en la concentración rojiblanca.
Este sábado habrá activación física por la mañana y volverán a ser probados los dos delanteros, aunque ambos van a jugar. “Llega mejor Tarragona que Estigarribia”, confiaron a El Litoral, pero es una final. “Aunque estén en un 70 por ciento, van para adentro”, señalan por lo bajo. Y es lógico que así sea.