La gran final que se juega el Tate

Unión llegó a Mendoza con viento, frío y esos hinchas que nunca faltan

Cerca de las 21 se produjo el arribo de la delegación, que está alojada en un hotel céntrico de la capital mendocina. Un puñado de hinchas, todos residentes en esta ciudad, aguardaron la llegada del plantel, desafiando el viento y el frio mendocino.