Apuntes desde Mendoza

Unión, la vigilia, un rival en ganador y la logística que dependía del resultado

Llegaron varios dirigentes más que se sumaron a los que viajaron en el chárter a la capital mendocina. Bruno Pittón también se integró al listado de viajeros, recuperándose de su lesión en la rodilla que no fue de gravedad. La Lepra de Berti, agrandado y con 11 partidos invicto, lo esperó en el Gargantini.