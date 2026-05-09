Un sábado a pleno sol se vivió en Mendoza, hasta con una temperatura que se hizo “agradable” en un momento del mediodía. Por eso, los integrantes del cuerpo técnico aprovecharon para salir a caminar un rato por las calles mendocinas. La ubicación del hotel es ideal, ya que se encuentra enfrente de la Plaza San Martín, donde se levanta un hermoso monumento al Libertador de América que por la noche está perfectamente iluminado, que lo hace aún más imponente.
Unión, la vigilia, un rival en ganador y la logística que dependía del resultado
Llegaron varios dirigentes más que se sumaron a los que viajaron en el chárter a la capital mendocina. Bruno Pittón también se integró al listado de viajeros, recuperándose de su lesión en la rodilla que no fue de gravedad. La Lepra de Berti, agrandado y con 11 partidos invicto, lo esperó en el Gargantini.
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El plantel de Unión se levantó este sábado, desayunó en el NH Cordillera y a las 11 de la mañana se produjo el trabajo físico que se denomina de “activación”. Luego, los jugadores retornaron a sus habitaciones hasta aguardar la hora del almuerzo. Otra de las novedades, al margen de la de Enzo Roldán integrando el plantel luego de mucho tiempo sin participar en el mismo, fue la presencia de Bruno Pittón, que se está recuperando de un esguince de rodilla que no revistió gravedad y no fue necesaria una intervención quirúrgica.
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Nadie duda que el primer gran motivador que tiene Independiente Rivadavia es su propio entrenador. Alfredo Berti viene diciendo desde hace tiempo que “yo siempre les digo a los jugadores que hay que creérsela”. Y el miércoles a la noche, luego del empate con Fluminense en el Malvinas Argentinas, se despachó con una frase contundente: “Entramos a la cancha pensando que podemos salir campeones”. Así fue moldeando el equipo de mejor rendimiento en el fútbol argentino, con un promedio de casi dos goles a favor por partido y que, además, clasificó sin despeinarse en la fase de grupos de la Libertadores, ganando los tres primeros partidos en su mismo debut, algo muy difícil de conseguir. A este partido con Unión llegó con un invicto de 11 partidos.
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La logística del plantel de Unión tenía, como ya se comentó, dos alternativas: 1) que el chárter regrese a Santa Fe el domingo por la mañana (si perdía y quedaba eliminado); 2) que vaya directamente a Córdoba (si ganaba) y allí esperar el partido de cuartos de final del martes. Estaba previsto, por ello, la reserva de habitaciones en el hotel Orfeo de la capital cordobesa y los lugares de entrenamiento.
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No fueron muchos los encuentros entre Unión e Independiente Rivadavia de Mendoza. El historial en Primera los enfrentó en cuatro oportunidades, con dos triunfos de Unión (uno de ellos en el Gargantini con gol de Balboa de penal), un empate y una victoria de la Lepra (el año pasado, por 2 a 0). Pero hay un antecedente que seguramente es inolvidable para los hinchas del Tate. Fue en el Nacional B 2007-2008. Faltando tres fechas de la fase clasificatoria, Unión llegó a Mendoza para jugar con Independiente Rivadavia y logró un gran triunfo por 4 a 3, clave para luego tener la chance de jugar la Promoción con Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Después de ese partido, Unión empató 1 a 1 con Ben Hur y en la última fecha perdió 4 a 3 con Quilmes, pero igualmente clasificó tercero (Belgrano fue el cuarto), aventajando ambos a Chacarita por diferencia de goles.
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A ese equipo de Unión, integrado por muchos jugadores surgidos de las inferiores del club, lo dirigía Claudio Gugnali y el presidente del club era Juan Leonardo Vega, quien había sido electo poco tiempo antes y falleció en ejercicio de la presidencia de la institución (fue el único presidente en la historia del club que no pudo terminar su mandato por fallecimiento).
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El contrato de Leonardo Madelón expiró, pero automáticamente se extendió al haber clasificado al equipo para los play off por segundo año consecutivo. ¿Qué va a pasar?, hay una charla pendiente con Cristian Bragarnik y el presidente Spahn le solicitó que esperase el desenlace de este torneo para luego sentarse a conversar para la extensión. Hay intenciones de que Madelón continúe al frente del equipo por parte de la dirigencia, razón por la que se supone que el ciclo del actual entrenador va a continuar por un año más.
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Horacio Coutaz es el prosecretario del club y fue quien se expidió con relación al conflicto con Racing, aclarando que el contrato que Racing mostró no ha sido aprobado por Unión, que entiende que la negociación de la Academia en la venta de Nardoni al Gremio de Porto Alegre, se hizo por más. También señaló que Unión debe recibir alrededor de 350.000 dólares por derechos de formación de Jerónimo Domina, el delantero que quedó en libertad el año pasado.
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A propósito, desde Racing se dice que el contrato de transferencia es el que se le mostró a los dirigentes de Unión que fueron a Buenos Aires y que cuando el club lo apruebe se le va a realizar la transferencia del dinero que le corresponde a Unión por el 30 por ciento. El contrato que se mostró, estipula que la venta de Nardoni a Brasil se hizo por 6 millones de dólares más 2 de bonos por productividad.
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Cuando terminó el Clausura del año pasado y Unión quedó eliminado por Gimnasia, se “gastaba a cuenta” de posibles ventas. Del Blanco, Vargas y Fascendini eran los grandes “candidatos” a salir del club, por eso se decía que Unión se quedaría sin el 75 por ciento de la defensa titular (en ese momento jugaba Fascendini y Ludueña iba al banco). No se fue nadie y Unión no pudo contar con el recurso de la venta para el ingreso de dinero, algo que se siente en la economía del club. “Nosotros necesitamos urgente que se vendan uno o dos jugadores”, repiten los dirigentes cada vez que se habla de la situación económica. Con un déficit operativo de más de 3 millones de dólares por año, no queda otra opción, dentro de un contexto terriblemente complicado (basta con repasar las declaraciones de Ignacio Boero, el presidente de Newell’s, quien dijo que el club está al borde de la quiebra y que la deuda es de 30 a 35 millones de dólares).
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El más “vendible” es Mateo Del Blanco, que es el jugador del plantel de Unión del que más se habla. Con él se firmó una cláusula de rescisión, pero para ejecutarse, tendrá que ser de contado, es decir, en un solo pago. La cifra sería de 2,5 millones de dólares limpios para Unión. Como la ejecuta el jugador, a la cláusula, se descuentan varios ítems que forman parte de la negociación normal de venta de un futbolista.
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Con el plantel viajaron el secretario Andrés Valenti y el tesorero Rodrigo Rosso. Por su cuenta, el viernes, lo hizo Marcelo Piazza y este sábado arribaron, por la tarde, varios dirigentes más a la capital mendocina. Otro de los que viajó en el chárter con el plantel fue Jorge Molina, el ex dirigente de Unión, quien fue el que en 2001 lo fue a buscar a Madelón por primera vez para que sea el entrenador del plantel, cuando había tenido apenas dos experiencias: Colegiales y El Porvenir. Dirigió 18 partidos en aquella ocasión y retornó al club en 2014 para ascenderlo a la máxima categoría.