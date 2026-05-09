Torneo Apertura

Belgrano eliminó a Talleres en un clásico caliente y espera por Unión o Independiente Rivadavia

El Pirata ganó 1-0 en el Kempes con gol de González Metilli, rompió una larga racha sin triunfos ante Talleres y avanzó a los cuartos de final del Torneo Apertura.