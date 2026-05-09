Belgrano se quedó con un clásico cordobés histórico y eliminó a Talleres de los playoffs del Torneo Apertura. El equipo de Ricardo Zielinski ganó 1-0 en el estadio Mario Alberto Kempes y avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador de la serie entre Unión e Independiente Rivadavia.
Belgrano eliminó a Talleres en un clásico caliente y espera por Unión o Independiente Rivadavia
El Pirata ganó 1-0 en el Kempes con gol de González Metilli, rompió una larga racha sin triunfos ante Talleres y avanzó a los cuartos de final del Torneo Apertura.
El único gol de la tarde fue convertido por Francisco González Metilli al inicio del segundo tiempo, en un partido cargado de tensión, polémicas y expulsiones.
Un clásico intenso y con polémica
Belgrano había avisado temprano con un gol de Lucas Passerini a los 11 minutos del primer tiempo. Sin embargo, tras revisión del VAR, el árbitro Darío Herrera anuló la acción por posición adelantada.
El clásico tuvo el ritmo y la fricción típica de un duelo decisivo. Talleres intentó asumir el protagonismo, pero el equipo de Zielinski se mostró sólido y logró incomodar constantemente al conjunto dirigido por Carlos Tévez.
En el complemento llegó la jugada decisiva. González Metilli recibió dentro del área, combinó con Passerini y definió ante el achique de Guido Herrera para marcar el 1-0 definitivo.
Expulsiones y final caliente en el Kempes
A los 33 minutos del segundo tiempo, Talleres quedó con diez jugadores por la expulsión del paraguayo Alexandro Maidana, quien cometió una dura infracción sobre Lucas Zelarayán.
Ya en tiempo agregado, el encuentro terminó envuelto en empujones y discusiones. Guido Herrera reaccionó contra Passerini cuando el delantero demoraba su salida para ser reemplazado y se generó un tumulto entre ambos planteles.
Darío Herrera decidió expulsar tanto al arquero de Talleres como al atacante de Belgrano, en medio de un cierre cargado de tensión.
Belgrano rompió una larga racha
El triunfo tuvo además un valor especial para el Pirata. El equipo cordobés cortó una racha de 13 partidos sin victorias frente a Talleres.
La última vez que Belgrano había ganado el clásico en Primera División había sido en el Torneo Apertura 2001. También había logrado imponerse en la temporada 2005/06 de la Primera B Nacional.
Con este resultado, el conjunto de Zielinski sigue en carrera en el Torneo Apertura y ahora espera por el ganador de la llave entre Unión de Santa Fe e Independiente Rivadavia de Mendoza.