Gran victoria del Tate

Unión dio el golpe en un partido de locos

Le ganó con eficacia ofensiva y solidez defensiva al mejor equipo del torneo. Tuvo personalidad, se aguantó la tromba que fue Independiente Rivadavia en el inicio, lo equilibró e hizo todo lo que había que hacer para ganarlo. El martes, en Córdoba, ante Belgrano por cuartos de final.