Huracán dio el golpe en La Bombonera y eliminó a Boca Juniors de los playoffs del Torneo Apertura. El equipo de Diego Martínez ganó 3-2 en tiempo suplementario y se metió entre los ocho mejores del campeonato.
Huracán eliminó a Boca y clasificó a cuartos de final
El Globo venció 3-2 al Xeneize en tiempo suplementario y avanzó a los cuartos de final del Torneo Apertura. Hubo penales, expulsiones, revisión VAR y un final caliente.
El encuentro tuvo de todo: goles anulados y convalidados por VAR, penales, expulsiones y un desenlace cargado de tensión en el estadio Alberto J. Armando.
Huracán golpeó primero y Boca reaccionó tarde
El Globo abrió el marcador apenas a los cinco minutos del primer tiempo. Leonardo Gil aprovechó una recuperación alta y definió cruzado para marcar el 1-0 parcial en favor del visitante.
Durante gran parte del partido, Boca mostró dificultades para romper el bloque defensivo de Huracán. El equipo de Claudio Úbeda tuvo la posesión, pero le costó generar situaciones claras frente al arco defendido por Hernán Galíndez.
El empate llegó recién a los 42 minutos del segundo tiempo. Milton Giménez aprovechó un rebote tras un córner ejecutado por Leandro Paredes y marcó el 1-1, en una acción revisada por el VAR debido a una posible mano.
Los penales y el caos en el suplementario
En el tiempo extra, Huracán volvió a golpear rápidamente. Pablo Echavarría sancionó penal por una infracción de Lautaro Di Lollo sobre Juan Bisanz y Óscar Romero convirtió el 2-1 para el Globo.
Minutos después, otro penal cambió el partido. El árbitro observó una mano de Luciano Di Lollo tras revisión en el VAR y nuevamente Romero se encargó de ampliar la ventaja con el 3-1.
El partido se volvió todavía más caliente tras la expulsión de Eric Ramírez por una fuerte infracción sobre Tomás Aranda. En medio de las protestas, Fabio Pereyra vio la segunda amarilla y Huracán quedó con nueve futbolistas.
Boca descontó pero no alcanzó
Con dos jugadores más, Boca buscó desesperadamente el empate en los minutos finales. Ángel Romero descontó de cabeza tras un centro de Lautaro Blanco y puso el 2-3 cuando faltaban pocos minutos para terminar el suplementario.
Sin embargo, el Xeneize no logró llegar al empate y terminó eliminado en un clima de fuerte tensión. Huracán resistió con nueve jugadores y consiguió una de las clasificaciones más resonantes de los octavos de final.
La derrota profundiza el momento irregular de Boca, que venía golpeado tras complicarse en la Copa Libertadores. Huracán, en cambio, avanzó a cuartos de final luego de imponerse en un escenario de máxima presión.