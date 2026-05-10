Huracán eliminó a Boca y clasificó a cuartos de final

EL CAPITÁN NO LO PUEDE CREER ❌🏆



Boca quedó eliminado ante Huracán en la Bombonera y así fue la reacción de Leandro Paredes.#LPFxTNTSports.



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