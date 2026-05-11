Se viene otra “patriada”, ante Belgrano

Unión jugó su mejor partido ante el peor rival y en el mejor momento

En un “mata mata” decisivo, de visitante, ante el equipo que más creció en el fútbol argentino (Independiente Rivadavia) y que llevaba 11 partidos invicto. En ese contexto, fue lo mejor que se le vio al Unión de Madelón. Pero la historia sigue.