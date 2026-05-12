Nadie lo quería repetir demasiado, pero en Mendoza se escuchó decir a los integrantes de la delegación de Unión que “no trajimos ropa para dos días, sino para cuatro o cinco”, previendo lo que, en definitiva, ocurrió: que el chárter no iba a regresar a Santa Fe, sino que se iba a desviar a Córdoba para que el plantel inicie el domingo mismo la vigilia para el gran partido de este martes a las 19 ante un Belgrano que lo espera con los “dientes afilados” luego de la gran victoria en el clásico cordobés, ya con la confirmación de dos árbitros de experiencia para impartir justicia: Andrés Merlos el árbitro, Fernando Espinoza el VAR.
El Unión de Leo arma su “Cordobazo” ante los entonados “piratas” del Ruso
Algunos golpes y dolores menores no impedirán que Madelón mantenga la formación que se recita de memoria. Zielinski no tendrá a Passerini y seguramente recurrirá al “Uvita” como único cambio.
El resultado no sorprendió desde el momento que se trató de un clásico. Y los clásicos son “partidos aparte” y para cualquiera. Pero el empujón y el incentivo de llegar a esta instancia luego de haber ganado un partido así, agranda a cualquiera.
Ahora, ¿puede estar más agrandado Belgrano que el hecho de haber ganado el clásico, o Unión por haber dejado en el camino al rival más complicado y encumbrado que le podía tocar? En ese aspecto, en el mental, los dos llegan entonados por igual. Y no hay favorito alguno, más allá de que Belgrano tendrá a su favor la localía y el apoyo fervoroso de su hinchada, que se hace sentir pero a la que Unión no le teme porque ya le tocó jugar en ese contexto cuando produjo el gran golpe en Mendoza, eliminando al mejor equipo del fútbol argentino en la actualidad.
“Tengo una paralítica que me duele, pero a este partido no me lo pierdo por nada del mundo”, le dijo Estigarribia al enviado de El Litoral en el hotel Orfeo, antes de la partida a lo que será el último entrenamiento del plantel, en un día maravilloso en la Docta, fresco por la mañana pero con una temperatura que fue levantando con el correr de las horas.
¿Y el resto?, “todos bien”, coincidieron los integrantes del cuerpo técnico. Por lo que hay que gastar a cuenta del equipo base y que ya se repite de memoria que ha llevado al equipo a esta instancia. Mansilla; Vargas, Maizon Rodríguez, Ludueña y Del Blanco; Palacios, Profini, Mauro Pittón y Cuello; Tarragona y Estigarribia, serán los 11 titulares de Madelón para jugar en el barrio Alberdi, un escenario esquivo para Unión en Primera División (ganó una sola vez y fue hace 34 años), pero como siempre se dice: las rachas están para cortarse.
Belgrano tendrá la baja de Lucas Passerini con todo lo que eso significa, pero en su lugar seguramente aparecerá el “Uvita” Fernández, un jugador distinto, sin la misma potencia y juego aéreo del “9” que se fue expulsado en el final del clásico cordobés, aunque igualmente peligroso. ¿Qué partido se imaginan en Unión?, en parte parecido al del sábado en cuanto a que Belgrano tratará de imponer su juego en el principio, pero distinto porque no son las mismas características: Belgrano es de más tenencia, no tan directo ni tampoco tan veloz en el traslado de la pelota como los mendocinos. Y Unión prepara su propio partido en base a estas características.
Thiago Cardozo (arquero cuyo pase es de Unión y Belgrano tiene opción para comprarlo); Morales, Lisandro López y Falcón; Rigoni, Longo, Adrián Sánchez y Sporle; Lucas Zelarayán (la manija, muy buen jugador); González Metilli (hizo el gol en el clásico) y “Uvita” Fernández serían los elegidos de Zielinski. Y un dato no menor: es el choque de dos “viejos lobos” de Primera. Zielinski y Madelón se parecen mucho más de lo que se diferencian, son “bichos” y saben donde tocar lo que puede no funcionar en el rival.