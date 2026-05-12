Si bien hubo muchos años en los que el formato no era con play off y otros en los que Unión estaba en el ascenso, hace 44 años que Unión no accede a una instancia de cuartos de final para definir un torneo de Primera División. La última fue en el Nacional de 1982, cuando empató 1 a 1 con Quilmes de local, el mismo resultado se dio de visitante y Quilmes pasó de ronda al ganar por penales. Ese año, Quilmes jugó y perdió la final con Ferro. Antes, había perdido 4 a 0 con Talleres en 1976. Luego superó a Racing en 1978 al ganarle 2 a 1 en Avellaneda con goles de Ribeca y Escobar en contra y rubricó todo en Santa Fe con un 1 a 0 con gol de Pitarch. Ese año, Unión jugó la semifinal con River y fue eliminado. En 1979, le gana 3 a 0 a Talleres y pierde 2 a 0 en Córdoba, pasa de ronda y le gana a Atlético Tucumán en la semi, pero en la final pierde con River por el gol de visitante. Al año siguiente, en 1980, juega cuartos de final del Nacional con Rosario Central (que salió campeón) y pierde 2 a 0 en Rosario, le gana 2 a 1 en Santa Fe y no le alcanza por diferencia de goles. En consecuencia, es la sexta vez que accede a cuartos de final de un torneo.
Unión, el dato histórico en cuartos, los premios y una cancha adversa
Es la sexta vez que Unión accedió a una instancia de cuartos de final en Primera División. En el último entrenamiento en el predio de Instituto estuvieron hinchas de la peña que lleva el nombre de Paulo Rosales.
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En el último entrenamiento, un nutrido grupo de hinchas de Unión de la peña cordobesa que lleva el nombre de un histórico de Unión como lo es Paulo Rosales, se hizo presente en el predio de Instituto y presenció el entrenamiento del equipo. Aprovecharon los integrantes de la peña para sacarse fotos con los jugadores. También en el hotel se hicieron presentes algunos hinchas tatengues que residen en Córdoba y que aprovecharon la larga estadía rojiblanca (el plantel arribó el domingo al mediodía a la capital cordobesa) para visitarlos y conseguir algunos saludos y registros fotográficos.
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Una de las cuestiones que deberá analizar la dirigencia en conjunto con la secretaría técnica, es la continuidad de Cristian Tarragona. El contrato vencerá en diciembre, obviamente que hay claras intenciones de que continúe en el club pero el presidente deberá sentarse a conversar con el jugador y su representante. Así también deberá hacerlo con Cristian Bragarnik, el representante de Madelón, cuyo contrato ya venció pero se estiró automáticamente mientras dure la participación de Unión en los play off.
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Por si existe alguna duda, los premios estuvieron arreglados de antemano y para todos los supuestos: clasificación a play off, pase de rondas y el título. También están arreglados los premios de la Copa Argentina. Hay una deuda en el pago de premios atrasados; pero en sueldos, el presidente manifestó que están al día.
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Hasta este partido, Unión le había ganado una sola vez a Belgrano, de visitante en barrio Alberdi, en Primera División. Fue en 1992, con goles de Centurión y Saiz. A Unión lo dirigía el Flaco Zuccarelli y atajaba Nery Pumpido. Entre otros, jugaron Cabrol, Giusti, Galvagni, la “Pepa” Armando, Magnín, Tomé, Neffa y Carlos Mayor. A Belgrano lo dirigía Victorio Nicolás Cocco y tenía jugadores que hicieron historia como Luis Fabián Artime (el actual presidente del club), el Tano Spallina, Luis Sosa (un enganche de “los de antes”) y atajaba Javier Sodero, que luego fue arquero de River.
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En el último partido estuvo a punto de ganarlo. Fue 0 a 0 en la última fecha del Clausura pasado pero el árbitro le anuló un gol a Diego Díaz, a instancias del VAR, por una milimétrica posición adelantada. Ese resultado lo dejó afuera a Belgrano y lo metió a Estudiantes en la ronda de play off. ¿Cómo terminó esa historia?: Estudiantes fue el campeón del torneo.
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En el caso de que Rosario Central acceda a la semifinal (juega en cuartos con Racing), su partido de semifinales con el ganador de River-Gimnasia se tendrá que jugar el sábado, ya que Rosario Central juega el martes de la semana que viene por la Copa Libertadores, ante Universidad Central. El ganador de Belgrano-Unión se medirá con el que resulte vencedor del choque entre Argentinos Juniors y Huracán, con muchas chances de que esa semifinal vaya el domingo.
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Encuentro Unionista sigue adelante con reuniones permanentes. Esta semana volvieron a juntarse y ya desde hace unos 15 días se ha sumado Gustavo Nepote al grupo que encabeza Pipo Desvaux. El entrenador de arqueros de Hernán Crespo se comprometió a respaldar y trabajar con esta agrupación política, más allá de que sigue en el cuerpo técnico de Crespo. Nepote ha tenido una destacada actuación en Unión, cuando fue el entrenador de arqueros durante dos años exitosos, como fueron la temporada 2010-2011 (ascenso a Primera) y 2011-2012 (50 puntos en la temporada y categoría “salvada” sin apremios).
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Los jugadores de Belgrano hicieron promesas si le ganaban a Talleres, que ahora deberán cumplir. Los primeros en hacerlo fueron Lucas Zelarayán y Emiliano Rigoni, quienes decidieron cambiar su look y teñirse de celeste en homenaje a Rodrigo Bueno, histórico fanático del Pirata. En el caso de Rigoni, fue uno de los jugadores en duda para el partido con Unión.
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Si bien la cancha de Belgrano ha tenido ampliaciones en los últimos tiempos y la capacidad actual es de 38.000 espectadores, el proyecto de Luis Artime es llevar el aforo a 50.000. Además, en la asamblea ordinaria reciente manifestó su deseo de que el club llegue rápidamente a los 100.000 socios. El presidente del club cordobés estuvo durante todo el día lunes en Buenos Aires y dice que tiene diseñada una ingeniería económica para poder llevar adelante el ambicioso proyecto.
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Sigue sin definición la fecha del encuentro de 16avos de final de la Copa Argentina, entre Unión e Independiente. En principio se había hablado del mes de mayo, pero dependía de la suerte que corrieran los dos clubes en el torneo de la Liga Profesional. También se mencionó la posibilidad del 7 de junio, pero los dirigentes de Unión consultados por El Litoral aseguraron que no hay fecha definida ni tampoco lugar, aunque es posible que sea en Rosario.