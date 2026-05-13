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Sebastián Villa abrió la puerta para volver a Boca tras quedar eliminado ante Unión

El colombiano habló luego de la caída de Independiente Rivadavia ante el Tatengue y dejó una frase que sacudió al mundo Boca: “Riquelme me puede llamar”.

El colombiano tuvo una floja actuación ante Unión en Mendoza. Foto: ReutersEl colombiano tuvo una floja actuación ante Unión en Mendoza. Foto: Reuters
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Sebastián Villa volvió a quedar en el centro de la escena luego de la eliminación de Independiente Rivadavia frente a Unión de Santa Fe por los octavos de final del Torneo Apertura. El colombiano, que tuvo una floja actuación ante el Tatengue, dejó abierta la posibilidad de regresar a Boca.

Cuatro días después de la derrota, el extremo habló sobre su futuro y reconoció que mantiene contactos vinculados al entorno xeneize. Sus declaraciones rápidamente generaron repercusión entre los hinchas y en el mercado argentino.

Soccer Football - Copa Libertadores - Group F - Boca Juniors v Deportivo Pereira - La Bombonera, Buenos Aires, Argentina - April 18, 2023 Boca Juniors' Sebastian Villa reacts REUTERS/Matias BagliettoSebastián Villa dejó abierta la posibilidad de regresar a Boca. Foto: Reuters

La frase sobre Riquelme que revolucionó Boca

En diálogo con TyC Sports, Villa aseguró que todavía no tomó una decisión definitiva sobre su carrera y explicó que analiza distintas alternativas junto a su familia.

“Tuve la oportunidad de hablar con Chicho hace poco y quedamos en seguir hablando”, expresó el atacante colombiano sobre posibles conversaciones vinculadas a Boca.

Sin embargo, la frase que más impacto generó fue otra: “Juan Román Riquelme me puede llamar, no le cierro las puertas a nadie”.

Sebastián Villa. Crédito: TélamVilla mantiene un conflicto judicial y económico con Boca. Crédito: Télam

De figura del torneo a una noche apagada ante Unión

Villa fue una de las grandes figuras de Independiente Rivadavia durante el semestre y uno de los futbolistas más desequilibrantes del campeonato argentino.

Sin embargo, frente a Unión tuvo una actuación muy discreta y prácticamente no logró generar peligro ofensivo ante el equipo santafesino, que terminó imponiéndose en Mendoza.

La eliminación dejó abierta además la discusión sobre su futuro inmediato, en medio de rumores de salida y posibles negociaciones con clubes del exterior y del fútbol argentino.

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El recuerdo de su etapa en Boca

Villa llegó a Boca en 2018 desde Deportes Tolima como una apuesta de la dirigencia encabezada entonces por Daniel Angelici.

Con el paso del tiempo se convirtió en una de las principales figuras ofensivas del equipo y disputó las finales de la Copa Libertadores 2018 frente a River en Madrid.

Durante su ciclo en el club también fue determinante en clásicos y eliminaciones directas frente al Millonario, además de consolidarse como titular habitual en distintos ciclos técnicos.

La causa judicial y la salida conflictiva

El final de su etapa en Boca estuvo marcado por la causa judicial por violencia de género iniciada por su expareja.

En junio de 2023, Villa fue condenado a dos años y un mes de prisión en suspenso por amenazas coactivas y lesiones leves calificadas.

Tras el fallo, Boca lo apartó del plantel profesional y comenzó un conflicto que derivó en reclamos ante FIFA y en un litigio judicial que todavía continúa vigente entre ambas partes.

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