En la tarde de este jueves y con la disputa en simultáneo de siete partidos, se le bajó el telón a la 13° fecha del Torneo Apertura de la Copa Proyección que organiza la Liga Profesional de Fútbol.
La reserva de Unión le ganó a Talleres y se prende en la lucha por entrar a playoffs
Fue 2 a 1 en La Tatenguita con goles de Ignacio Isla y Valentín Cerrudo. El equipo de Trionfini había comenzado perdiendo y con estos 3 puntos llegó a los 19 en el Apertura y quedó a 2 de San Lorenzo que es el último clasificado al cierre de la 13° fecha. El próximo jueves visitará a Barracas Central.
Uno de esos encuentros tuvo lugar en Santa Fe, más precisamente en el Predio La Tatenguita, donde la reserva de Unión recibía a Talleres de Córdoba en duelo de equipos que pelean por uno de los 4 lugares de clasificación a playoffs en el grupo A.
El conjunto tatengue que dirige Alehandro Trionfini llegaba a este partido con una racha positiva de 6 cotejos sin conocer la derrota y sabiendo que necesitaba volver a sumar de a 3 en condición de local para alcanzar a su rival de turno y ponerse a tiro de los equipos que hoy se estarían clasificando a los cuartos de final.
Vale la pena recordar que en el certamen de Copa Proyección participan 36 equipos divididos en 2 zonas de 18 y que avanzan a la etapa de eliminación directa los 4 primeros de cada grupo.
Asumiendo su responsabilidad, y con otra muy buena tarea desde lo colectivo sumado a puntos altos en el rendimiento individual, Unión pudo conseguir una victoria muy importante que lo pone cada vez más cerca de los lugares de clasificación.
Tras comenzar perdiendo por el gol del marcador central Joaquín Salas a los 19 del primer tiempo, los pibes tatengues mostraron una gran capacidad de reacción y, como sucedió contra Colón y San Lorenzo, revertir el resultado y terminar festejando ante su gente.
Apenas un par de minutos después del tanto de la T fue el defensor Ignacio Isla el que consiguió empatar en uno, mientras que el delantero Valentín Cerrudo puso el 2 a 1 pasando la media hora de una primera mitad que tuvo de todo.
Si bien el elenco dirigido por Ezequiel Carboni lo fue a buscar con mucha gente en el complemento, los de Trionfini supieron resistir con solidez en la última línea para sostener el resultado y asegurar la victoria.
Con este triunfo, y el resto de los resultados de la fecha, Unión aparece en el séptimo lugar de un grupo A que tiene a 10 equipos separados por apenas 3 unidades y con ambiciones de clasificarse cuando solo restan 5 jornadas para el final de la fase regular. El líder sigue siendo Vélez que acumula 32 y por detrás en puestos de playoffs hoy figuran Racing, River y San Lorenzo.
Más atrás, expectantes, quedaron Rosario Central con 20, Talleres y Unión con 19. El siguiente compromiso de Unión por la Copa Proyección tendrá lugar el próximo jueves 21 de mayo, cuando desde las 15 visite a Barracas Central.
El resto de los resultados
En cuanto a los demás partidos que se jugaron este jueves por el torneo de reserva, se destaca la victoria de Huracán sobre Independiente por 1 a 0, además de la resonante goleada de Estudiantes de La Plata como visitante de Lanús y por 4 a 1.
Además, Deportivo Riestra y San Martín de San Juan igualaron 2 a 2 al tiempo que Godoy Cruz perdió con Gimnasia de Mendoza por 3 a 2. Finalmente y por el grupo de Unión, San Lorenzo le ganó como visitante 2 a 1 a Sarmiento de Junín mientras que River superó por 1 a 0 a Instituto de Córdoba.
Vale recordar que en la tarde del miércoles y por el grupo B, Colón sumó su primer triunfo del año fuera de Santa Fe al derrotar 2 a 1 a Independiente Rivadavia en Mendoza.
La síntesis
Unión: Juan Kuverling; Nazareno Fazzi, Ignacio Isla, Tomás Fagioli y Lucas Ayala; Santino Vera y Pateo Peresutti; Benjamín Pérez, Ricardo Solbes e Ignacio Pedano; y Valentín Cerrudo. DT: Alejandro Trionfini.
Talleres: Jeremías Florentín; Thiago Baroni, Matías Ruiz, Joaquín Salas y Timoteo Chamorro; Bruno Trey, Matías Cáceres y Facundo Lucero; Daniel Ribera, Sebastián Corradi y Pedro González. DT: Ezequiel Carboni.
Goles: En el primer tiempo, a los 19 min. Salas (T); a los 22 min. Isla (U) y a los 30 min. Cerrudo (U).
Árbitro: Nicolás Díaz.
Predio La Tatenguita – Santa Fe.