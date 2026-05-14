Copa Proyección

La reserva de Unión le ganó a Talleres y se prende en la lucha por entrar a playoffs

Fue 2 a 1 en La Tatenguita con goles de Ignacio Isla y Valentín Cerrudo. El equipo de Trionfini había comenzado perdiendo y con estos 3 puntos llegó a los 19 en el Apertura y quedó a 2 de San Lorenzo que es el último clasificado al cierre de la 13° fecha. El próximo jueves visitará a Barracas Central.