Los 16avos de final de la Copa Argentina continuarán en mayo y junio con seis cruces que quedaron pendientes y de los cuales cinco de ellos ya tienen fecha asignada. De acuerdo con lo anunciado por la organización, finalmente Unión-Independiente de Avellaneda irá este viernes 22 de mayo desde las 20 en el Coloso Marcelo Bielsa de la ciudad de Rosario.
Copa Argentina: Unión-Independiente con 12.000 generales para cada club
La organización confirmó día y horario: viernes 22 de mayo a las 20 en el Coloso Marcelo Bielsa. Los hinchas tatengues ocuparán la cabecera Lionel Messi como contra Agropecuario.
Rosario: una cabecera para cada uno
En principio, cada club tendrá una cabecera completa para vender entradas generales: 12.000 para los tatengues y 12.000 para los Diablos Rojos.
Los hinchas de Unión ocuparán la flamante cabecera que lleva el nombre de Lionel Messi (como pasó en el juego contra Agropecuario, a la izquierda de la pantalla de TV); los de Avellaneda, la Diego Armando Maradona donde habitualmente se ubica la barra brava de Newell’s.
No está definida la cantidad de plateas (podrían ser 3.000 para cada uno), pero Independiente ocupará la “Maxi Rodríguez”, frente a la línea de cámaras de la tele y Unión la oficial.
Como se sabe, el calendario de mayo en Copa Argentina tendrá como próximo evento el cruce entre Talleres de Córdoba y Atlético Tucumán, programado para el miércoles 20 de mayo, a las 17, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario.
El vencedor de este partido chocará en los octavos de final frente al ganador de Independiente-Unión, que se jugará el viernes 22, a las 20, también en la cancha de Newell’s Old Boys.
Por su parte, el sábado 30 de mayo, con horario y sede a confirmar por la Copa Argentina, Instituto chocará frente a Lanús y Belgrano hará lo propio contra Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Quien resulte ganador del cruce entre la Gloria y el Granate jugará en octavos ante Platense, que eliminó a San Martín de San Juan en los penales tras empatar 0-0 en los 90 minutos reglamentarios.
El domingo 31 de mayo será el turno de la presentación de Racing ante Defensa y Justicia, también con horario y estadio a definir. Quien logre avanzar de fase tendrá como rival al Pirata cordobés o al Lobo jujeño, que jugarán un día antes.
Por su parte, San Lorenzo y Deportivo Riestra tendrán su partido de 16avos de final el sábado 6 de junio con horario y sede a definir. Quien avance de ronda tendrá como rival a Gimnasia y Esgrima La Plata, que viene de vencer a Acassuso por 3-0.
Cabe recordar que aún no se jugaron todos los partidos correspondientes a los 16avos de final de la Copa Argentina y la idea de la AFA es que puedan disputarse antes del comienzo del Mundial FIFA, que comenzará el 11 de junio.
Independiente, el rival del Tatengue
En Independiente, rival del Tate, el futuro comenzó a definirse. Luego del entrenamiento de ayer en Villa Domínico, Gustavo Quinteros se reunió ayer con el presidente del club, Néstor Grindetti, y el secretario general, Daniel Seoane.
El entrenador de 61 años, que tiene contrato hasta el 31 de diciembre, planteó de entrada su deseo de continuar en el segundo semestre. Y remarcó que quiere un equipo competitivo para pelear en serio por el Torneo Clausura.
Al Rojo todavía le queda un partido ante Unión antes del receso, por los 16avos de final de la Copa Argentina, que se jugará el próximo viernes en cancha de Newell’s. Ese encuentro será importante porque, en caso de sufrir una derrota, el técnico llegaría más debilitado. Si gana, en cambio, estará un poco más fortalecido para exigir las condiciones que pretende.
Cabe destacar que hasta el momento no logró cumplir los objetivos planteados: el año pasado llegó con la Copa de la Liga en curso, no logró clasificar al equipo a playoffs y tampoco entró a la Sudamericana. Y ahora viene de quedar eliminado del Apertura en octavos de final, tras caer con Rosario Central por 3-1.
Quinteros les comentó a los directivos que considera importante incorporar futbolistas en algunos puestos para fomentar la competencia interna y elevar la vara.
Quiere dos zagueros, un volante mixto y un centro-delantero. Los pedidos del entrenador estarán sujetos a la dinámica del mercado de pases. Si el Rojo vende futbolistas, evaluará sumar posibles reemplazantes para tapar los huecos que queden.
El técnico sabe que es probable que haya bajas durante el receso. Todos los jugadores estarán en vidriera porque los dirigentes están abiertos a escuchar propuestas, aunque hay algunos futbolistas que tienen más chances de partir. Esperan propuestas por Gabriel Ávalos, quien viene de convertir diez goles y de sumar cinco asistencias en los 17 partidos que disputó en lo que va del año.
El paraguayo de 35 años, que tiene contrato hasta el 31 de diciembre, jugará el mundial con la selección de su país y en el club aguardarán a que termine esa competencia. No se van a apresurar porque el valor del atacante podría incrementarse si tiene una buena performance.
Kevin Lomónaco es otro que podría ser vendido, aunque por ahora no llegó ninguna oferta concreta. Y hay jugadores que perdieron terreno con Quinteros y que tienen futuro incierto: Ignacio Pussetto, Federico Mancuello y Nicolás Freire, todos con contrato hasta fin de año. Luciano Cabral, en cambio, también quedó relegado y podría partir: fue sondeado por Colo Colo, que todavía no movió fichas.
En una situación similar se encuentran Leonardo Godoy y Rodrigo Fernández Cedrés, aunque el lateral tiene vínculo hasta fines de 2028 y el volante uruguayo hasta diciembre de 2027. Los salarios de ambos representan una carga si no suman minutos, por lo que podrían salir si llega alguna propuesta.
Y Milton Valenzuela, de flojo semestre, podría partir si Jonathan De Irastorza gana terreno en la pretemporada. También se analiza ejecutar la opción de repesca por Federico Vera, quien se encuentra a préstamo en Huracán.
El técnico también les pidió a los dirigentes que prolonguen el contrato de Rodrigo Rey, que se termina en diciembre. Si bien en este semestre su rendimiento bajó, confía en que se recuperará y quiere que siga como dueño del brazalete de capitán.
La Comisión Directiva apunta a vender jugadores por un monto aproximado de 12.000.000 de dólares para luego invertir alrededor del 30% en el libro de pases. El resto del dinero será destinado a pagar cuotas de transferencias anteriores y a cancelar deudas.
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