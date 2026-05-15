Unión ya tiene confirmado el día para uno de los partidos más importantes de su semestre. El encuentro ante Independiente, correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina 2026, cambió de fecha y se disputará el viernes 22 de mayo.
Cambió de fecha el partido entre Unión e Independiente por Copa Argentina: se juega el viernes 22
El partido por los octavos de final fue reprogramado y se jugará el viernes 22 de mayo. El Tate volverá a cruzarse con el Rojo tras un antecedente cargado de goles.
La modificación altera el cronograma que manejaban ambos equipos y también impacta en la planificación deportiva del conjunto rojiblanco. El dato confirmado es que el cruce se jugará el viernes 22 de mayo, desde las 20, mientras resta oficializar la sede.
Un antecedente con muchos goles
El último Unión-Independiente dejó una marca fuerte: fue un verdadero festín de goles, pero con sabor agridulce para el Tate. El equipo de Leonardo Madelón llegó a estar 3 a 0 arriba, luego 4 a 2, y terminó igualando 4 a 4 en Avellaneda.
Aquel partido dejó la sensación de que Unión estaba para ganarlo. Había sido muy superior durante largos tramos, especialmente en el primer tiempo, pero no logró sostener la ventaja en el cierre y se quedó con un empate que tuvo gusto a poco.
Expectativa por los octavos
La Copa Argentina vuelve a poner frente a frente a dos equipos con historia y con un antecedente reciente de alto voltaje. Para Unión, el nuevo calendario representa algunos días más de trabajo, recuperación y preparación para una instancia decisiva.
La clasificación ante Newell’s había generado entusiasmo en Santa Fe, especialmente por la posibilidad de seguir avanzando en un torneo que entrega protagonismo deportivo y un camino concreto hacia una plaza internacional.
Lo que falta definir
En las próximas horas podrían conocerse detalles sobre la venta de entradas, la logística para los hinchas y la sede del partido. El dato confirmado, por ahora, es la nueva fecha: Unión e Independiente se medirán el viernes 22 de mayo por los octavos de final.