En la tarde de este jueves, y con la disputa de seis partidos, se le bajó el telón a la décimo cuarta fecha del Torneo Apertura de la Copa Proyección que organiza la Liga Profesional del Fútbol Argentino. En este marco, la reserva de Unión que dirige técnicamente Alejandro Trionfini se presentaba en el remozado estadio Claudio “Chiqui” Tapia y frente a su similar de Barracas Central.
A la reserva de Unión se le escapó el triunfo y no pudo llegar a la zona de clasificación
Fue 1 a 1 con Barracas en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia. El defensor central Tomás Fagioli abrió la cuenta para el tate a los 21 del segundo tiempo, mientras que Faustino Barreto lo igualó para el guapo a 4 minutos del final. El próximo jueves 28 recibe a Gimnasia de Mendoza por la fecha 15 del Apertura.
Precedido de buenos resultados, pero con la necesidad de seguir sumando para no perder terreno en la pelea por la clasificación en el Grupo A que integra, la formación tatengue visitaba al “guapo” con los mismos 11 que venían de derrotar hace 7 días a Talleres en Santa Fe.
Pese a comenzar ganando cuando promediaba el complemento, al elenco rojiblanco se le terminó escapando una victoria que lo hubiera metido por primera vez entre los 4 mejores de su zona y sumó un empate que sirve pero que terminó teniendo gusto a poco.
El defensor central Tomás Fagioli, que señaló su cuarta conquista en lo que va del Apertura, abrió el marcador para Unión cuando se jugaban 21 minutos de la etapa final. Pasados los 41, y cuando parecía que los 3 puntos se venían para Santa Fe, un potente remate de Faustino Barreto venció la resistencia del arquero Kuverling y se transformó en el 1 a 1 que sería definitivo.
Chances intactas
Con este marcador, los dirigidos por Trionfini llegaron a la línea de los 20 puntos y pasaron de estar terceros a quedar relegados al décimo puesto en un grupo sumamente competitivo en el que, sacando al líder Vélez que se cortó con 35, y a Racing que aparece como escolta con 24, tiene a 9 equipos separados por apenas 2 unidades.
Uno de esos elencos es precisamente Unión, que sabe que tiene la chance de clasificar a los cuartos de final siempre y cuando asegure una buena sumatoria en los cuatro partidos finales del Apertura.
El primero de esos cotejos tendrá lugar el próximo jueves 28, cuando desde las 15 y por la décimo quinta de la Copa Proyección, reciba en Santa Fe a Gimnasia de Mendoza, elenco que hoy marcha en el puesto 13 del grupo con 16 puntos en 14 presentaciones.
En el resto de los encuentros del jueves, Estudiantes de La Plata le ganó como local a Belgrano de Córdoba por 3 a 1, el puntero Vélez hizo lo propio por 1 a 0 y frente a River y Atlético Tucumán venció como visitante 2 a 1 al lobo mendocino. Además, Instituto le ganó 2 a 1 en Córdoba a Godoy Cruz mientras que fue empate entre Talleres y Gimnasia La Plata.
Vale recordar que en el arranque de esta misma fecha, el pasado martes fue derrota de Colón en Santa Fe, 1 a 0 a manos de Ferro Carril Oeste.
La síntesis
Barracas Central: Luca Fernández; Bautista Chitarroni, Mateo Coronel, Santiago Martínez, Oziel Gorosito, Tomás Guimarey, Octavo Vallejos, Leandro Ballota, Julián Tripepi, Francisco Cora y Faustino Barreto. DT: Jorge Ortiz.
Unión: Juan Kuverling; Nazareno Fazzi, Ignacio Isla, Tomás Fagioli y Lucas Ayala; Santino Vera y Mateo Peresutti; Benjamín Pérez, Ricardo Solbes y Facundo Iacono; y Valentín Cerrudo: DT: Alejandro Trionfini.
Goles: En el segundo tiempo, a los 21 min. Tomás Fagioli (U) y a los 41 min. Faustino Barreto (B).
Árbitro: Antonela Álvarez
Estadio: Claudio Chiqui Tapia – Barracas Central