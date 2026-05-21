Copa Proyección

A la reserva de Unión se le escapó el triunfo y no pudo llegar a la zona de clasificación

Fue 1 a 1 con Barracas en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia. El defensor central Tomás Fagioli abrió la cuenta para el tate a los 21 del segundo tiempo, mientras que Faustino Barreto lo igualó para el guapo a 4 minutos del final. El próximo jueves 28 recibe a Gimnasia de Mendoza por la fecha 15 del Apertura.