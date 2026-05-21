Prevención

Fuerte operativo de seguridad por los próximos partidos de Colón y Unión

El Ministerio de Seguridad provincial confirmó el despliegue de casi 300 efectivos para el partido del "Tate" en Rosario. En tanto, para el compromiso del "Sabalero" en el barrio Centenario se modificará el esquema de contención en la tribuna sur para evitar los "cuellos de botella" de fechas anteriores.