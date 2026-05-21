La provincia de Santa Fe se prepara para vivir una jornada de alta intensidad futbolística y organizativa. Al respecto el director provincial de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo brindó precisiones sobre los dispositivos previstos tanto para el partido que Unión jugará en Rosario por Copa Argentina como para el partido que Colón disputará en su casa en el barrio Centenario.
Fuerte operativo de seguridad por los próximos partidos de Colón y Unión
El Ministerio de Seguridad provincial confirmó el despliegue de casi 300 efectivos para el partido del "Tate" en Rosario. En tanto, para el compromiso del "Sabalero" en el barrio Centenario se modificará el esquema de contención en la tribuna sur para evitar los "cuellos de botella" de fechas anteriores.
Los operativos buscan garantizar el orden y, fundamentalmente, la fluidez en el ingreso de las parcialidades tras las experiencias de las jornadas previas.
Respecto a la presentación del equipo tatengue en el estadio de Newell's Old Boys, el funcionario confirmó que se mantendrá una cuantificación de personal similar a la implementada en los encuentros del día anterior, la cual fue calificada como "una muy buena experiencia". Para este compromiso, se dispondrá de un total de 290 efectivos policiales en servicio.
En el "Coloso del Parque"
La parcialidad de Unión ocupará el sector norte del reducto rojinegro. La tribuna popular norte (conocida como la tribuna "Messi") posee una capacidad total para 12.000 espectadores. Si bien se aclaró que la empresa organizadora destinó un número menor de entradas para la venta inicial, el expendio continuará habilitado hasta el mismo horario de inicio del partido.
Por su parte, el sector de plateas asignado a los hinchas santafesinos será la platea oeste, denominada "Tata Martino", ingresando por la puerta 5. Cabe destacar que este esquema se diferencia del partido previo disputado por Agropecuario, donde se utilizó la platea opuesta (la del sector de televisión).
En esta oportunidad, esa zona estará asignada a la parcialidad de Independiente, que se ubicará en la popular y platea sur.
A sabiendas del masivo traslado de hinchas desde la capital provincial, se montará un estricto retén de control vial e impositivo sobre la Autopista Santa Fe - Rosario, confirmó Peverengo.
El mismo estará localizado en el kilómetro 0, un espacio amplio y propicio para este tipo de requerimientos operativos, y se ejecutará de forma coordinada y conjunta entre la Policía de la Provincia y la Gendarmería Nacional.
Una vez verificados los colectivos y vehículos particulares, las columnas de hinchas serán escoltadas por la avenida de Circunvalación hasta el acceso de los estadios.
Ajustes en el "Cementerio de los Elefantes"
La otra gran atención de la jornada estará puesta en la ciudad de Santa Fe, donde Colón volverá a presentarse ante su gente. En este sentido, desde el Ministerio de Seguridad reconocieron que el foco de conflicto y análisis de los últimos partidos se trasladó a la tribuna popular sur del estadio sabalero.
"La problemática puntual es que la popular sur está cargando más gente que la popular norte debido a que cada socio nuevo que se registra en la institución es asignado automáticamente a ese sector", explicó Peverengo.
Ante este panorama, y para corregir las severas complicaciones del último partido —donde se generó un "cuello de botella" que provocó que muchos espectadores lograran ingresar recién a los 40 minutos del primer tiempo—, las autoridades resolvieron modificar sustancialmente el esquema de contención.
Si bien los hinchas seguirán ingresando por la habitual cancha auxiliar, se incrementará de 4 a 10 la cantidad de bretes de contención para agilizar la circulación.
Asimismo, el punto de control se trasladará más cerca de la zona de los portones. Allí se verificará de manera consecutiva el control policial, el programa Tribuna Segura y la validación de carnets por parte del personal de Utedyc. Una vez sorteada esa línea, los hinchas quedarán habilitados para ingresar a las gradas mediante la apertura en simultáneo de dos accesos: la puerta 6 y la puerta 7.
Redistribución del personal
Al ser consultado sobre si estas reformas demandarán un incremento en las dotaciones policiales, el vocero ministerial descartó un aumento en el número neto de uniformados, pero anticipó una profunda reorganización interna.
"Lo que se hace puntualmente es una refuncionalización y redistribución de los efectivos", aclaró. De este modo, se reubicarán agentes en los puntos críticos del estadio y se incrementará la presencia de personal de Utedyc en los puestos de validación.
Por último Peverengo concluyó afirmando que el número actual de trabajadores policiales es el adecuado, siempre que se sostenga una estrategia de reubicación inteligente que permita colaborar con las instituciones deportivas sin descuidar el esquema general de seguridad pública en las calles lindantes.