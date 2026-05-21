Durante la mañana del jueves un delincuente intentó irrumpir por la fuerza en la oficina de Desarrollo Social de la municipalidad de San José del Rincón. El violento forcejeo de la puerta de ingreso alarmó a las empleadas que iniciaban su jornada laboral, y aunque el malviviente no logró su cometido, el hecho provocó una inmediata movilización policial y comunitaria.
Un delincuente intentó irrumpir en una oficina de Desarrollo Social
Sucedió a primera hora del jueves en el local de calle Juan de Garay al 3100. El malviviente forcejeó el picaporte para ingresar pero no pudo vulnerar la puerta. Escapó y es buscado por la policía.
Eran apenas las 7:45 de la mañana cuando el peligro rondó el edificio ubicado en calle Juan de Garay al 3180. En ese momento, un tenebroso personaje conocido por sus hechos delictivos en la zona de la costa, se plantó frente al acceso principal del local.
Forcejeo y fuga a plena luz del día
Sin importarle la luz del día ni la inminente actividad administrativa, el sospechoso arremetió contra la abertura. Eel intruso comenzó a forcejear con violencia el picaporte de la puerta de ingreso. Su clara intención era ganar el interior del inmueble, presumiblemente en busca de elementos de valor o tecnología de la dependencia estatal.
Para fortuna de los trabajadores, la resistencia de la cerradura o un repentino temor a ser descubierto jugaron a favor de la institución. El individuo no logró su cometido y, al verse frustrado, escapó rápidamente del lugar perdiéndose en las calles internas rincóneras.
La denuncia formal fue radicada por una de las empleadas, quien se desempeña en el lugar y fue testigo directo de la tensa situación.
Testigos clave y el rastro de las cámaras
Tras el aviso a las autoridades, personal policial se abocó a la recolección de datos sensibles, motivo por el cual se llegó a la conclusión que el implicado sería un "viejo conocido" en eso de andar al márgen de la ley.
En este sentido los uniformados de la Seccional 14a. entrevistaron a ocasionales testigos que aportaron una descripción pormenorizada del atacante que coincide, punto por punto, con las características del sospechoso.
Poco después, llegaron al lugar la jefa de la Oficina de Desarrollo Social y del Jefe de Monitoreo y Seguridad Ciudadana del municipio de Rincón. Las autoridades se retirarlon de la dependencia policial manifestando su conformidad con la rápida respuesta de la policía santafesina.