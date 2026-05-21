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Investigan un robo en el country El Pinar de Santo Tomé

El hecho fue reportado durante la noche del miércoles. La víctima aseguró que delincuentes ingresaron a su vivienda y sustrajeron dinero, joyas y objetos de alto valor.

El robo fue denunciado en una vivienda ubicada dentro del country El Pinar, en Santo Tomé.El robo fue denunciado en una vivienda ubicada dentro del country El Pinar, en Santo Tomé.
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Un importante robo fue denunciado en las últimas horas en una vivienda ubicada dentro del country El Pinar, en la ciudad de Santo Tomé. El episodio ocurrió durante la noche del miércoles y es investigado por personal de la Unidad Regional I.

De acuerdo a la información policial conocida hasta el momento, cerca de las 22.42 se recibió un aviso que alertaba sobre un robo consumado en una propiedad del lote 192 del complejo residencial.

Según el parte preliminar, un vecino llegó a su domicilio y advirtió que delincuentes habían ingresado a la vivienda y sustraído una importante cantidad de pertenencias de valor.

Entre los elementos denunciados figuran joyas de oro y plata, dólares en efectivo y relojes marca Rolex, aunque por el momento no trascendió el monto total del robo.

Tras el llamado al 911, personal policial se dirigió hasta el country para constatar lo sucedido y comenzar con las primeras actuaciones de rigor.

La investigación intenta determinar cómo ingresaron los autores al domicilio y si el hecho ocurrió mientras la vivienda permanecía sin ocupantes.

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