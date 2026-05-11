Un importante robo fue descubierto este lunes por la mañana en un estudio jurídico ubicado en pleno barrio Sur de Santa Fe. Delincuentes ingresaron durante el fin de semana al inmueble situado sobre Monseñor Zaspe al 2900 y provocaron un gran desorden en las oficinas antes de escapar con computadoras, documentación y dinero en efectivo.
Importante robo en un pool de abogados en pleno barrio Sur de Santa Fe
El hecho se perpetró durante el fin de semana. Los delincuentes habrían accedido tras violentar una puerta que conecta con un patio interno. Se llevaron computadoras, dinero y documentación.
El hecho es investigado por personal policial y peritos de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes trabajaban en el lugar en busca de rastros y evidencias.
“Estaba todo revuelto”
El episodio salió a la luz cerca de las 8 del lunes cuando una de las abogadas del estudio, Ana García Lapissonde, arribó al lugar para iniciar la jornada laboral y advirtió que algo extraño había ocurrido.
“ Apenas ingresé vi que estaba todo revuelto, hay papeles tirados por todos lados. De inmediato llamé al 911 ”, relató la profesional en diálogo con El Litoral.
Según las primeras constataciones, los delincuentes se llevaron computadoras, documentación de trabajo y una suma de dinero en efectivo que había en las oficinas. En el estudio desempeñan tareas cinco abogados.
La escena mostraba escritorios abiertos, archivos desordenados y distintos elementos fuera de lugar, evidencia del movimiento realizado por los intrusos mientras buscaban objetos de valor.
Sospechan que entraron por el patio
Respecto del acceso utilizado por los autores del robo, García Lapissonde explicó que la principal hipótesis apunta a una puerta que comunica con un patio interno.
“ Calculo que ingresaron por una puerta que da a un patio. Estaba violentada ”, precisó.
La abogada agregó además que la última persona que había estado en el estudio fue el sábado por la tarde, por lo que se estima que el ilícito ocurrió entre ese momento y las primeras horas del lunes.
Mientras avanza la investigación, efectivos de la seccional con jurisdicción y agentes de la PDI realizaron peritajes para intentar determinar la mecánica del robo y reunir elementos que permitan identificar a los responsables.
Por último, la profesional indicó que nunca antes habían sufrido un episodio de estas características en el lugar.