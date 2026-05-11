La noche del domingo se transformó en una pesadilla para los residentes de un complejo de departamentos en la localidad santacruceña de Perito Moreno. Una potente explosión, seguida de un incendio de grandes proporciones, terminó con la vida de tres personas: un bebé de apenas dos meses y dos adultos mayores.
Santa Cruz: un bebé y dos adultos murieron tras una explosión en una vivienda
Una explosión por gas en Perito Moreno dejó tres muertos y siete heridos. Socorristas y bomberos trabajaron intensamente para controlar el fuego y asistir a las víctimas.
El siniestro, que se habría originado por una acumulación de gas, dejó además un saldo de siete heridos y pérdidas materiales totales en las viviendas afectadas.
De acuerdo con los reportes preliminares y la información que trascendió de fuentes locales, el estallido ocurrió en una de las tres unidades que integran el complejo habitacional. La fuerza de la expansión fue tal que destruyó por completo una de las viviendas y provocó que el fuego se extendiera de forma inmediata hacia las estructuras contiguas.
Ante la emergencia, efectivos de la Policía y dotaciones de bomberos se desplazaron al sitio para combatir las llamas y rescatar a los ocupantes, muchos de los cuales se encontraban atrapados bajo los escombros mientras el humo cubría el vecindario.
Traslados de urgencia
La gravedad del evento obligó a un despliegue sanitario inmediato para asistir a los siete heridos, entre los que se encuentran tres adultos y cuatro menores.
Debido a la complejidad de sus cuadros, las autoridades médicas dispusieron traslados hacia centros de mayor complejidad: una mujer fue ingresada en terapia intensiva en la ciudad de Las Heras, mientras que tres de los niños fueron derivados al Hospital Zonal de Caleta Olivia para recibir tratamiento especializado.
En tanto, dos jóvenes con lesiones menores permanecieron bajo observación en el centro de salud local, resguardados del peligro inicial.
Respuesta institucional
El impacto social de la tragedia motivó la intervención directa del Gobierno de Santa Cruz. El gobernador Claudio Vidal, tras expresar sus condolencias a las familias afectadas, ordenó que diversas áreas del gabinete coordinaran la asistencia en el terreno. Ministros de las carteras de Seguridad y Salud viajaron a la localidad para supervisar los protocolos de ayuda para los damnificados.
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Actualmente, una vez asegurada el área y sofocado el foco ígneo, la Justicia provincial lleva adelante las pericias pertinentes para confirmar si, efectivamente, una falla en la instalación de gas fue el desencadenante de este lamentable episodio.