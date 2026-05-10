Un automóvil sufrió daños totales luego de incendiarse durante la madrugada de este domingo en la localidad de Sauce Viejo.
Incendio y destrucción total de un automóvil en Sauce Viejo
El siniestro ocurrió en calle 59 entre 10 y 12.El rodado estaba estacionado cuando comenzó el proceso combustivo. No hubo personas heridas.
El episodio ocurrió cerca de la 1.30 en inmediaciones de calle 59 entre 10 y 12, donde debió intervenir personal de la Agrupación Bomberos Zapadores (ABZ) de Santa Fe junto a efectivos policiales del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé.
Según el informe oficial, al arribar al lugar los bomberos encontraron un proceso combustivo completamente desarrollado sobre un automóvil Renault Clio 2, de cuatro puertas, color gris y motor diésel, que se hallaba estacionado junto al sector norte de la calzada.
El fuego consumió todo el vehículo
Ante la magnitud del incendio, los agentes trabajaron utilizando una línea devanadera de la unidad concurrente hasta lograr sofocar las llamas. Las afectaciones fueron totales sobre el rodado, indicaron voceros intervinientes.
En el lugar se encontraba el propietario del vehículo, un joven de 24 años identificado por sus iniciales como A.M., quien relató que se hallaba descansando en el interior de su vivienda cuando fue alertado por vecinos acerca del incendio.
Investigan cómo comenzó el siniestro
Del operativo también participó el móvil 12275 del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé, que colaboró con las tareas preventivas en la zona mientras se desarrollaba el procedimiento.
Por el momento no trascendieron las causas que originaron el foco ígneo y se aguardaban peritajes para determinar si el fuego se inició por una falla mecánica, eléctrica o por otra circunstancia. Los trabajos finalizaron cerca de las 2.20, una vez controlada por completo la situación.