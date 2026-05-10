Un hombre de 28 años identificado como Carlos Denis Fernández fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por intentar robar una moto que estaba estacionada en la vía pública en Santo Tomé (departamento La Capital).
Cuatro años y seis meses preso por intentar robar una moto en Santo Tomé
Se trata de Carlos Denis Fernández de 28 años. La pena que se le impuso resultó de la unificación con una condena anterior. El ilícito fue cometido el 25 de noviembre de 2025.
El juez Lisandro Aguirre dispuso la sentencia en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
El fiscal Ignacio Lascurain llevó a cabo la investigación y es quien representó al MPA en la audiencia en la que se ordenó la condena. “El monto de la pena impuesta resultó de la unificación con un antecedente penal de delitos contra la propiedad que ya pesaba sobre Fernández”, resaltó.
En la madrugada
El funcionario del MPA afirmó que “el lunes 24 de noviembre del año pasado, alrededor de las 3:40 de la madrugada, el condenado rompió el tambor de arranque de una moto que estaba estacionada en la Avenida Lujan al 2200, logró destrabarla y escapó del lugar a pie con la moto”.
“Momentos después, Fernández fue aprehendido por personal policial en inmediaciones del pasaje de Roca y Balcarce mientras trasladaba el motovehículo”, explicó el fiscal.
Calificación penal
Fernández reconoció su responsabilidad penal como autor del delito de tentativa de robo calificado (por haberse realizado sobre un vehículo dejado en la vía pública).
Junto con su abogado defensor, el condenado aceptó la calificación penal del hecho, la pena impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.
A su vez, la víctima fue informada sobre lo dispuesto, se le devolvió la moto y expresó su conformidad con lo resuelto.