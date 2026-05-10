Tribunales de Santa Fe

Imputaron a "hamburguesita" por el homicidio de Tomás Agustín Juárez cometido en Alto Verde

Tiene 27 años y sus iniciales son ADR. También se le endilgó la coautoría de un robo en el mismo distrito costero de la ciudad de Santa Fe. El próximo miércoles se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares y el fiscal Estanislao Giavedoni adelantó que solicitará la prisión preventiva.