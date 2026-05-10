Un hombre de 27 años cuyas iniciales son ADR fue imputado esta mañana en el marco de un legajo penal en el que se lo investiga como autor del homicidio de Tomás Agustín Juárez cometido en el barrio Alto Verde de la ciudad de Santa Fe. También se le atribuyó la coautoría de un robo calificado en el mismo barrio costero de la capital provincial.
Imputaron a "hamburguesita" por el homicidio de Tomás Agustín Juárez cometido en Alto Verde
Tiene 27 años y sus iniciales son ADR. También se le endilgó la coautoría de un robo en el mismo distrito costero de la ciudad de Santa Fe. El próximo miércoles se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares y el fiscal Estanislao Giavedoni adelantó que solicitará la prisión preventiva.
El fiscal Estanislao Giavedoni dirige la investigación de los ilícitos y fue quien tuvo a su cargo la atribución imputativa realizada esta mañana en los tribunales ante el juez José Luis García Troiano.
Disparo en el pecho
“Los ilícitos que investigamos fueron cometidos con armas de fuego en enero y en febrero de este año en inmediaciones de la Manzana número 3 de Alto Verde”, informó el fiscal.
En relación con el homicidio de Juárez, Giavedoni precisó en la audiencia que fue “minutos antes de las 8 de la mañana del viernes 16 de enero en una vivienda ubicada en Pasaje 5 de Mayo, entre Ricardo Centurión y Aldo Bunting”. En tal sentido, agregó que “con intención y voluntad de matar a la víctima, el imputado –cuyo alias es ‘Hamburguesita’– le disparó con una arma de fuego calibre 38 special y lo impactó en el pecho”.
Giavedoni subrayó que “Juárez fue trasladado al hospital Cullen, donde ingresó a las 9:49 sin signos vitales”.
Robo
“El robo que se le endilgó al imputado lo cometió junto con otras tres personas en una vivienda ubicada en Pasaje Número 3”, detalló el fiscal. “Golpearon la puerta de la casa, una de las dos mujeres que vive en el lugar abrió la puerta, los cuatro hombres ingresaron violentamente al inmueble, agredieron a las víctimas y las amenazaron con un arma de fuego”, relató el funcionario del MPA.
Giavedoni añadió que “se apropiaron de 200 mil pesos en efectivo, dos teléfonos celulares y una garrafa de gas de 10 kilos, y se fueron caminando del lugar” y concluyó que “amenazaron a las dos mujeres diciéndoles que si denunciaban lo ocurrido volverían a buscarlas”.
Detención
El imputado fue detenido el pasado miércoles en el marco de ocho allanamientos simultáneos realizados en Alto Verde por personal del Área de Homicidios de la Región 1 de la Policía de Investigaciones (PDI). Las diligencias también permitieron el secuestro de municiones calibre 38; dinero en efectivo; teléfonos móviles; envoltorios con cocaína; plantines y una planta de cannabis.
Calificaciones penales
El fiscal Giavedoni le atribuyó al imputado la autoría del delito de homicidio calificado (por el empleo de arma de fuego) por la muerte de Juárez y la coautoría de robo calificado (por el uso de arma de fuego cuya aptitutd para el disparo no pudo ser acreditada y por ser en poblado y en banda) y amenazas coactivas calificadas (por el uso de arma).
Prisión preventiva
La audiencia de medidas cautelares se llevará a cabo el próximo miércoles en horario a confirmar por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) El fiscal Giavedoni adelantó que solicitará la prisión preventiva del hombre investigado.