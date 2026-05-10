La madrugada del domingo volvió a poner en escena una modalidad delictiva que desde hace semanas genera preocupación entre vecinos de distintos sectores de la ciudad de Santa Fe: el robo de cañerías y conexiones de gas domiciliarias.
Detuvieron a un joven cuando arrancaba caños de gas en pleno centro santafesino
La Brigada Motorizada lo interceptó en 1° de Mayo y Juan de Garay. Llevaba tubos de cobre y conexiones recientemente sustraídas. El detenido tiene 25 años. El procedimiento ocurrió durante la madrugada del domingo.
Esta vez, el procedimiento tuvo lugar en plena zona céntrica, donde personal de la Brigada Motorizada aprehendió a un joven de 25 años que fue sorprendido mientras forzaba puertas y gabinetes de gas en inmediaciones de 1° de Mayo y Juan de Garay.
El operativo ocurrió cerca de la 1.20, cuando agentes que realizaban patrullajes preventivos advirtieron movimientos sospechosos del individuo sobre la vía pública. Según indicaron fuentes policiales, el hombre manipulaba accesos de viviendas y cabinas donde se encuentran instalaciones de suministro de gas.
Varias cabinas violentadas
Ante la situación, los uniformados procedieron a interceptarlo e identificarlo. Durante la requisa secuestraron entre sus pertenencias cinco tubos de cobre y dos tubos roscados, elementos que presentaban claros signos de haber sido arrancados recientemente mediante el uso de fuerza.
A pocos metros del lugar, los efectivos detectaron además varias cabinas violentadas, lo que reforzó las sospechas sobre la procedencia de los elementos hallados.
Vinculado a otros robos
El sospechoso fue inmediatamente trasladado a sede policial junto con el material secuestrado. Todas las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 2ª, dependencia donde continuaban este domingo las tareas investigativas para determinar si el detenido estaría vinculado con otros episodios similares registrados en la zona.
Del procedimiento también tomó intervención la Fiscalía en turno, que fue informada sobre lo ocurrido y dispuso las medidas judiciales correspondientes.
El episodio se produce en un contexto de reiteradas denuncias vecinales vinculadas al robo de cañerías de bronce y cobre en gabinetes domiciliarios. Precisamente el pasado viernes, una nota publicada por El Litoral daba cuenta del malestar de habitantes de barrio Sur tras una serie de hechos similares ocurridos en las últimas semanas.
En aquel informe, vecinos de la zona de Jujuy al 3400 aseguraron que “ya no quedó ninguno por robar”, en referencia a los caños de bronce de las conexiones de gas que fueron sustraídos de distintos domicilios. También denunciaron falta de patrullaje nocturno y una creciente sensación de inseguridad.