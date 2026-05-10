La desaparición de una pareja oriunda de Córdoba mantiene en alerta a familiares y autoridades judiciales, luego de que se perdiera todo contacto con ellos hace aproximadamente tres meses, tras haber viajado a Mar del Plata por una propuesta laboral.
Buscan a una pareja desaparecida hace tres meses tras viajar a Mar del Plata por trabajo
Melisa Martínez y Pablo Arévalo dejaron de comunicarse con sus familias después de instalarse en la ciudad balnearia. La Justicia investiga el caso y se intensificó la difusión para intentar localizar a ambos.
La búsqueda se amplió en los últimos días con la difusión pública de sus fotografías y datos personales, mientras la investigación intenta reconstruir los últimos movimientos conocidos.
Según trascendió, los desaparecidos son Melisa Martínez y Pablo Arévalo, quienes habían partido hacia la ciudad balnearia con la intención de trabajar durante la temporada de verano. De acuerdo con el relato de familiares, ambos mantuvieron contacto telefónico durante los primeros días, pero luego las comunicaciones se interrumpieron de manera repentina.
La denuncia formal fue realizada por allegados de la pareja al notar que ninguno respondía mensajes ni llamadas y que tampoco existían movimientos recientes en redes sociales o cuentas personales. A partir de allí comenzó una investigación que involucra a distintas áreas policiales y judiciales.
Las primeras hipótesis
De acuerdo con la información difundida en medios nacionales, el último contacto de la pareja con su entorno cercano ocurrió a comienzos de febrero. Desde entonces, familiares señalaron que no volvieron a recibir noticias ni pudieron determinar dónde estaban viviendo.
La preocupación creció con el correr de las semanas debido a que ambos solían mantener un vínculo frecuente con sus seres queridos. Según indicaron, la ausencia total de comunicación resulta inusual y motivó que se activaran los mecanismos de búsqueda.
Los investigadores intentan determinar en qué lugar residieron al llegar a Mar del Plata, con quiénes tuvieron contacto y cuál era la actividad laboral que habían acordado antes del viaje. Entre las medidas adoptadas se encuentran relevamientos de cámaras de seguridad, análisis de movimientos bancarios y toma de testimonios.
También se solicitó colaboración a distintas dependencias policiales del país para ampliar el alcance de la búsqueda y verificar posibles registros vinculados a la pareja. Hasta el momento no trascendieron indicios firmes sobre su ubicación.
En paralelo, familiares y amigos impulsaron campañas de difusión en redes sociales con el objetivo de obtener datos que permitan avanzar en la investigación. En esas publicaciones remarcan que hace meses no saben nada de ambos y piden que cualquier información sea comunicada a las autoridades.
Investigación
La causa quedó bajo intervención judicial y continúa en etapa de recopilación de pruebas y reconstrucción de movimientos. Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que se trabaja sobre distintas hipótesis, aunque por ahora no se confirmó ninguna línea concreta.
En ese contexto, los pesquisas buscan establecer si la pareja efectivamente logró incorporarse al trabajo por el que había viajado o si existió algún cambio de planes antes de desaparecer. Además, se intenta reconstruir los días previos a la pérdida de contacto con sus familiares.
El caso generó repercusión tanto en Córdoba como en Mar del Plata, donde comenzaron a circular pedidos de colaboración para intentar localizar a Melisa Martínez y Pablo Arévalo. Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información se comunique con la dependencia policial más cercana o con la fiscalía interviniente.
Mientras tanto, la incertidumbre continúa creciendo entre los allegados de la pareja. “Queremos saber qué pasó y dónde están”, expresaron familiares en distintas publicaciones difundidas durante las últimas horas.
La desaparición de personas representa una de las situaciones más complejas para los investigadores, especialmente cuando transcurre un período prolongado sin rastros firmes. Por eso, la difusión pública de fotografías y datos personales suele convertirse en una herramienta clave para intentar obtener testimonios o pistas que permitan orientar la búsqueda.
Hasta este domingo no se habían informado novedades oficiales sobre el paradero de la pareja. La investigación sigue abierta y bajo estricta reserva, mientras continúan las tareas para intentar esclarecer qué ocurrió después del viaje a Mar del Plata.