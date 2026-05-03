Preocupación

Alerta Nati en Neuquén: buscan a una mujer y su bebé de 4 meses desaparecidos desde el 1 de mayo

La Policía de Neuquén activó un protocolo especial de búsqueda tras perderse el rastro de una joven de 27 años y su hijo en Rincón de los Sauces. Solicitan colaboración de la comunidad.