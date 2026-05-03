Una intensa búsqueda se despliega en la provincia de Neuquén luego de que una mujer y su bebé de cuatro meses fueran reportados como desaparecidos. El caso activó la denominada “Alerta Nati”, un mecanismo de difusión urgente para dar con menores en situación de riesgo.
Alerta Nati en Neuquén: buscan a una mujer y su bebé de 4 meses desaparecidos desde el 1 de mayo
La Policía de Neuquén activó un protocolo especial de búsqueda tras perderse el rastro de una joven de 27 años y su hijo en Rincón de los Sauces. Solicitan colaboración de la comunidad.
La desaparición de Camila Belén Montesino, de 27 años, y su hijo Carlos Amir Jeremy Araya, de cuatro meses, mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad de Rincón de los Sauces, donde fueron vistos por última vez el pasado viernes 1 de mayo.
Según informaron fuentes policiales, ambos se encontraban en la zona de la calle Lago Nonthué, entre Lago Espejo y Lago Escondido, y desde entonces no se tuvo más contacto con ellos.
Búsqueda en marcha
A partir de la denuncia, la Policía de Neuquén inició un operativo de rastrillaje en distintos sectores de la localidad y activó la Alerta Nati, un protocolo específico que se utiliza en casos de desaparición de menores de edad.
Este mecanismo permite amplificar rápidamente la difusión del caso a través de medios de comunicación y redes sociales, con el objetivo de obtener información que contribuya a la localización.
En paralelo, intervienen la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N° 5 y la Fiscalía Única local, que trabajan en la recolección de testimonios y en la reconstrucción de los últimos movimientos de la mujer y el niño.
Las autoridades difundieron las características físicas de la joven para facilitar su identificación: mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez blanca, ojos oscuros, cabello castaño claro y contextura robusta.
Hasta el momento no se pudo precisar qué ropa vestía al momento de desaparecer, lo que agrega dificultad a la búsqueda.
En cuanto al bebé, se informó que tiene tez blanca, ojos marrones y cabello rubio corto. La falta de datos adicionales y el tiempo transcurrido desde la última vez que fueron vistos refuerzan la preocupación de los investigadores.
Desde la fuerza policial se solicitó la colaboración de la comunidad y se habilitó una línea telefónica para recibir información que pueda resultar útil. Cualquier dato puede ser clave para avanzar en la investigación y dar con el paradero de ambos.
Qué es la Alerta Nati y cómo funciona
La activación de la Alerta Nati responde a la presencia de un menor de edad en situación potencial de riesgo. Se trata de un sistema implementado en la provincia de Neuquén que establece procedimientos específicos ante desapariciones de niños, niñas o adolescentes.
Este mecanismo tiene su origen en un caso ocurrido en 1994, cuando desapareció Natalia Ciccioli en San Martín de los Andes. En aquel entonces, la normativa exigía esperar 48 horas para formalizar una denuncia, lo que generó demoras que marcaron el desenlace del caso y motivaron cambios en la legislación.
A partir de esa experiencia, se estableció una ley provincial que permite la activación inmediata del alerta cuando se cumplen ciertos criterios: que la persona desaparecida sea menor de 18 años, que exista riesgo para su integridad física y que haya información suficiente para su identificación.
El protocolo contempla la difusión masiva de datos e imágenes, acompañada por un mensaje sonoro distintivo destinado a captar la atención de la población. La participación ciudadana es considerada un elemento central, ya que permite ampliar el alcance de la búsqueda y acelerar la obtención de pistas relevantes.