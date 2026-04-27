Una investigación judicial y sanitaria se desarrolla en la localidad bonaerense de Villa Ballester, tras el hallazgo de restos biológicos en una clínica privada y en el marco de la búsqueda de una niña de 12 años que cursaba un embarazo avanzado. El caso derivó en la intervención de organismos de salud y abrió una causa para determinar posibles delitos.
Villa Ballester: investigan una clínica tras el hallazgo de fetos y el caso de una menor embarazada
Autoridades sanitarias y judiciales intervienen en un centro de salud donde se detectaron irregularidades durante la búsqueda de una menor embarazada
El hallazgo y el inicio de la investigación
El hecho comenzó a partir de una denuncia radicada en la provincia de Santiago del Estero, donde se reportó la desaparición de una menor de edad que se encontraba embarazada producto de una violación. A partir de ese alerta, se inició una investigación interprovincial para dar con su paradero.
Tras tareas de inteligencia, la niña y su madre fueron localizadas en una clínica de Villa Ballester, en el partido bonaerense de San Martín. Según las fuentes del caso, al momento de ser encontradas, la menor ya había dado a luz y existía incertidumbre sobre el estado y el paradero del recién nacido.
Durante el procedimiento, el personal policial detectó inconsistencias en la información brindada por las autoridades del establecimiento, lo que motivó una inspección más profunda del lugar. En ese contexto, los investigadores revisaron distintas áreas del centro médico, incluido un depósito de residuos.
Fue allí donde se produjo el hallazgo de al menos ocho fetos humanos, que se encontraban dentro de bolsas. Algunos de ellos presentaban signos de desmembramiento, un dato que, según fuentes de la causa, podría aportar elementos relevantes para determinar si existieron prácticas reiteradas en el lugar.
Además de los restos biológicos, se secuestró documentación interna con anotaciones manuscritas que ahora forma parte de la investigación. Estos registros podrían ser clave para establecer si los hechos detectados responden a situaciones aisladas o a un funcionamiento sistemático dentro de la institución.
A partir de estos indicios, la Justicia ordenó un allanamiento urgente en la clínica. Sin embargo, para ese momento la menor y su madre ya habían abandonado el establecimiento, lo que sumó incertidumbre sobre la evolución del caso y el destino del bebé.
Intervención sanitaria y líneas de investigación
Tras el procedimiento judicial, se dispuso la intervención de equipos del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que se hicieron presentes en el lugar para evaluar las condiciones del establecimiento y su funcionamiento. La participación de las autoridades sanitarias apunta a determinar posibles irregularidades en la atención médica y en los protocolos aplicados.
En paralelo, la causa quedó bajo la órbita de la Justicia federal, que investiga la posible existencia de delitos vinculados a la sustracción de menores o a redes ilegales. Si bien las hipótesis aún están en etapa preliminar, el hallazgo de restos y la situación de la menor constituyen los ejes centrales de la investigación.
También se iniciaron actuaciones complementarias en el ámbito judicial provincial para analizar responsabilidades vinculadas a los restos biológicos encontrados. En ese marco, se identificó al personal del establecimiento y se avanzó en la recolección de pruebas.
El caso presenta múltiples aristas. Por un lado, se busca esclarecer qué ocurrió con el bebé nacido en la clínica y si existió algún tipo de irregularidad en el proceso. Por otro, se intenta determinar el origen y la antigüedad de los restos hallados, así como las condiciones en que fueron conservados.
Las autoridades también analizan si el establecimiento cumplía con las normativas vigentes en materia de salud y si contaba con las habilitaciones correspondientes para realizar prácticas médicas. En este punto, la intervención del área sanitaria resulta clave para evaluar el funcionamiento institucional.