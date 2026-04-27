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Tras los casos de drogas y coimas

Seguridad apunta a la depuración y control dentro de la Policía de Santa Fe

Sebastián Montenotte aseguró que el Gobierno sigue de cerca ambas investigaciones y evitó anticipar responsabilidades. El funcionario defendió los mecanismos de supervisión mientras avanzan las causas judiciales.

Comando Radioeléctrico, sede de Avenida Galicia 2300. Comando Radioeléctrico, sede de Avenida Galicia 2300.
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La investigación por el hallazgo de droga en un patrullero del Comando Radioeléctrico y la causa por coimas en la Seccional 8ª ingresaron en una etapa clave: la de determinación de responsabilidades y reconfiguración interna de la fuerza.

En este sentido el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte, confirmó que ambos expedientes avanzan bajo la órbita del fiscal Ezequiel Hernández, con medidas en curso y personal policial ya apartado preventivamente.

Peritajes, dudas y trazabilidad del móvil

En relación al patrullero donde se encontraron estupefacientes (marihuana y cocaína), una balanza y un arma, la pesquisa se centra ahora en reconstruir la trazabilidad del vehículo: quiénes lo utilizaron, en qué turnos y bajo qué circunstancias.

Desde el Ministerio de Seguridad evitaron anticipar hipótesis. No está determinado aún si los elementos provienen de un procedimiento previo o si responden a una maniobra ilegal dentro de la fuerza. Esa definición dependerá de los informes técnicos y del análisis de registros operativos.

Sebastián Montenotte explicó los resultados de las nuevas estrategias contra el delito en Santa Fe.Sebastián Montenotte defendió los controles internos que derivaron en los procedimientos.

Montenotte insistió en que el hallazgo —ya confirmado como positivo para droga— fue producto de un control interno y no de una investigación previa, un punto que refuerza el valor de los mecanismos de supervisión, pero también expone zonas sensibles en el funcionamiento cotidiano.

Responsabilidades individuales

La medida administrativa más inmediata fue el apartamiento de los agentes vinculados al móvil, aunque la definición de responsabilidades sigue abierta. En la secuencia intervienen al menos tres instancias: personal saliente, entrante y quienes realizaron el control.

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“Tenemos que ser precisos”, deslizan desde el área, donde evitan generalizaciones mientras se analizan los roles de cada efectivo.

En paralelo, el discurso oficial busca marcar un equilibrio: respaldar a la mayoría del personal y, al mismo tiempo, avanzar con sanciones cuando se comprueben delitos. La depuración interna aparece como eje central en esta etapa.

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Seccional 8va: un millón de coima

A diferencia del caso del patrullero, la investigación por el pedido de coima muestra mayor grado de avance. Dos policías permanecen detenidos tras ser sorprendidos en una entrega controlada de dinero, luego de exigirle a un particular una suma cercana al millón de pesos para recuperar un bien.

El acusado fue detenido el domingo a pocos metros del lugar del hecho y trasladado a la Comisaría 8va.A raíz de lo ocurrido la Seccional 8va tiene nuevos jefes. Foto: archivo El Litoral

El procedimiento, impulsado por la denuncia de la víctima y ejecutado por Asuntos Internos, derivó además en el pase a disponibilidad de los implicados y en una reconfiguración del personal de la dependencia.

Si bien no se trata de personal jerárquico, el caso volvió a encender alertas sobre prácticas irregulares en comisarías y aceleró movimientos internos dentro de la estructura policial.

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