Dos episodios de extrema gravedad, ocurridos durante el fin de semana, colocaron bajo la lupa a la Policía de Santa Fe. Uno de los hechos se originó en una base del Comando Radioeléctrico, donde hallaron estupefacientes dentro de un móvil oficial. El otro derivó en la detención de tres efectivos por un supuesto pedido de coima para la restitución de una motocicleta.
Doble escándalo en la Policía de Santa Fe: drogas en un patrullero y presunta coima en una comisaría
En un caso se investiga el hallazgo de estupefacientes dentro de un patrullero del Comando Radioeléctrico. El otro hecho derivó en el relevo de los jefes de la Seccional 8va. y la detención de tres efectivos tras un supuesto pedido de coima.
Ambos casos son investigados por Asuntos Internos y la Justicia provincial.
Marihuana y cocaína
El primero de los hechos se registró en el predio ubicado sobre avenida Galicia al 2300, en barrio Villa María Selva. Allí, durante un relevo de guardia, personal policial detectó elementos fuera de lo habitual en el interior de un patrullero.
Tras dar aviso a las autoridades, se activaron los protocolos de rigor y se procedió al secuestro de 28 envoltorios de papel satinado que contenían cocaína. Además, se incautaron dos paquetes de nylon con la misma sustancia y un envoltorio con marihuana.
Dentro del vehículo también se encontró una balanza digital de precisión y un arma de fuego, elementos incompatibles con el equipamiento regular de un móvil policial.
La causa quedó en manos del fiscal Ezequiel Hernández, mientras que la División de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación, a través de la Policía de Investigaciones (Región 1), lleva adelante las tareas periciales. Por el momento no hay detenidos, y la investigación se centra en determinar cómo ese material llegó al patrullero y si hubo participación de efectivos.
Relevos y detenciones en la Seccional 8va
El segundo episodio tuvo como escenario la Seccional 8ª, ubicada en General Paz al 7300, y derivó en el relevo del jefe y subjefe de la dependencia, además de la detención de tres uniformados.
Según fuentes del caso, la situación se inició el viernes cuando un hombre se presentó en la dependencia para recuperar una motocicleta previamente secuestrada. De acuerdo con su denuncia, los policías le habrían exigido dinero a cambio de concretar el trámite.
Billetes marcados
La intervención de Asuntos Internos resultó clave. Tras recibir la denuncia, se implementó una entrega controlada con billetes previamente marcados. Horas más tarde, ese dinero habría sido recibido por los efectivos involucrados, lo que motivó su inmediata aprehensión.
El procedimiento también incluyó el desplazamiento de las máximas autoridades de la comisaría, mientras la investigación avanza para determinar responsabilidades y eventuales implicancias.
Ambos casos generaron fuerte impacto dentro de la fuerza y abrieron interrogantes sobre los controles internos en la estructura policial santafesina.