Se investiga

Doble escándalo en la Policía de Santa Fe: drogas en un patrullero y presunta coima en una comisaría

En un caso se investiga el hallazgo de estupefacientes dentro de un patrullero del Comando Radioeléctrico. El otro hecho derivó en el relevo de los jefes de la Seccional 8va. y la detención de tres efectivos tras un supuesto pedido de coima.