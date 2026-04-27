Una mujer de 51 años murió en la madrugada de este domingo 26 de abril, luego de recibir un balazo en el pecho cuando se asomó por una ventana de su vivienda, ubicada en barrio Nuevo Alberdi Oeste, en el extremo norte de la ciudad de Rosario.
Rosario: asesinaron a una mujer de un disparo en el pecho
El crimen ocurrió en la zona norte de la ciudad. Familiares indicaron que alguien llamó a la puerta y cuando se asomó por una ventana, la mataron. Es el séptimo homicidio que se registra en el mes de abril.
Fuentes judiciales y policiales indicaron a este diario que el hecho se registró poco después de las 3:30 en una vivienda ubicada sobre pasaje Pozos al 2400, entre Baigorria y Ciudadela, un sector de veredas amplias, pavimento y escasa iluminación.
En base a los primeros datos aportados por familiares de la víctima, a esa hora tocaron a la puerta. Cuando la dueña de la vivienda, identificada como Mirta Graciela Safaroni, se asomó por una ventana para ver quién era, recibió un disparo en el pecho. Tras esto, él o los atacantes se marcharon, dejando a la mujer tendida en el piso, dentro de la casa.
Personal policial fue hasta el lugar un rato más tarde, luego de recibir varios llamados al 911 indicando que se había escuchado al menos un disparo y que había una persona herida. Cuando llegaron hallaron el cuerpo sin vida. Minutos después, personal médico constató el fallecimiento Safaroni producto de disparo de arma de fuego en zona del tórax.
La fiscal en turno, Laura Riccardo, de la Unidad Fiscal de Violencias Altamente Lesivas (UVAL) de la Fiscalía Regional 2, dispuso que el cuerpo sea trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para ser sometido a autopsia.
Y que personal del gabinete criminalístico y de la división homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) realice un relevamiento de la escena del crimen, levantamiento de rastros y toma de testimonios a vecinos del lugar. También pidió que se revisen cámaras de seguridad tanto públicas como privadas existentes en la zona para ver si hay imágenes que puedan ayudar a la investigación.
Es el séptimo homicidio que se comete en el departamento Rosario en los primeros 26 días del mes de abril (6 de ellos en su ciudad cabecera y el restante en Funes).
En base a datos propios y al informe del Observatorio de Seguridad Pública que realizan en forma conjunta el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio de Justicia y Seguridad (MJS), ya son 30 los asesinatos registrados en lo que va del año en el departamento Rosario.