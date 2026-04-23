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Rosario: asesinaron a un hombre de un disparo en el cráneo

El crimen ocurrió cerca de la medianoche en una vivienda de barrio Empalme Graneros, al noroeste de la ciudad. Hay dos detenidos. Es el sexto homicidio que se registra en el mes de abril.

Imagen ilustrativa. Zona en la que ocurrió el hecho. Crédito: Google Street ViewImagen ilustrativa. Zona en la que ocurrió el hecho. Crédito: Google Street View
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Un hombre de 37 años fue asesinado de un disparo en el cráneo cerca de la medianoche del miércoles 22 de abril en la zona noroeste de Rosario. Por el crimen fueron detenidas dos personas, ambas de 50 años.

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El homicidio se produjo en una vivienda ubicada en inmediaciones de Cullen al 1200 bis. Hasta ese lugar fue personal policial luego de recibir al menos un llamado al 911. Cuando llegaron, hallaron en el interior de una casa, que tenía la puerta abierta, el cuerpo de Matías Gabriel D., con un disparo en el cráneo, sin vida.

Imagen ilustrativa. Zona en la que ocurrió el hecho. Crédito: Google Street ViewImagen ilustrativa. Zona en la que ocurrió el hecho. Crédito: Google Street View

En base a datos aportados por vecinos, comenzaron a buscar a un hombre que habían visto salir de la casa corriendo y se había subido a una moto de color roja. Poco después de la 1 AM del jueves, una persona con características similares a la buscada, fue vista a las pocas cuadras, en cercanías de Génova y Cullen, donde fue detenida. Fue identificada como Pablo Marcelo B., de 50 años.

Durante la madrugada, también fue detenido otro hombre de 50 años, identificado como

Mariano Raúl A.; además, en el lugar donde fue hallada la víctima, personal policial halló una servida calibre 22 largo y en la vereda opuesta, un cartucho intacto calibre 22 largo, otro levemente percutido y una punta de bala ahuecada, calibre a determinar.

Llegó al lugar personal policialImagen ilustrativa.

Sobre el crimen, en base a los primeros testimonios recogidos en la zona, se presume que se produjo luego de una discusión.

Fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad mencionaron que la víctima tenía antecedentes penales por aprehensión con arma de fuego, problemas de consumo problemáticos, entorno vinculado a comercialización de estupefacientes y grupo familiar con antecedentes por robo y robo calificado.

Es el sexto homicidio que se comete en el mes de abril y el número 29 en lo que va del año en el departamento Rosario.

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