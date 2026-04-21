El Parque Regional de Villa Gobernador Gálvez sumó un nuevo espacio de alojamiento destinado a delegaciones, en el marco de un plan de mejoras que apunta a potenciar el predio como un punto de referencia para actividades deportivas, recreativas y educativas.
Nueva infraestructura en el Parque Regional: hospedaje y servicios para visitantes en Villa Gobernador Gálvez
La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez incorporó nuevos espacios de alojamiento en el Parque Regional, con capacidad para casi 100 personas y un sector destinado a motorhomes. La iniciativa busca fortalecer el perfil turístico y recreativo del predio.
Se trata de dos módulos habitacionales con capacidad total para 100 personas, diseñados para brindar comodidad y funcionalidad a quienes visitan la ciudad.
Las unidades fueron construidas en un sector donde anteriormente funcionaban canchas de bochas, y cada una de ellas puede albergar a 50 personas. Están equipadas con camas cuchetas, sistema de climatización frío-calor y luminarias LED, garantizando condiciones adecuadas para estadías grupales.
El intendente Alberto Ricci destacó que la concreción de esta obra demandó un importante esfuerzo y remarcó la importancia de contar con un espacio preparado para recibir contingentes.
Además, señaló que se realizaron mejoras en los sanitarios y vestuarios, incorporando agua caliente mediante calefones eléctricos de alta recuperación, lo que eleva el nivel de servicios disponibles.
Un nuevo sector para motorhomes
En paralelo a la construcción de los módulos habitacionales, el municipio avanzó con la creación de un área específica para motorhomes, una modalidad turística en crecimiento que demandaba infraestructura adecuada.
Este nuevo sector cuenta con instalaciones de energía eléctrica, iluminación, acceso a agua potable y un sistema de descarga de efluentes, respondiendo a las necesidades técnicas de este tipo de vehículos.
Según explicó el intendente, el proyecto surgió a partir del diálogo con usuarios de motorhomes, quienes aportaron información clave para el diseño del espacio. Actualmente, el predio tiene capacidad para albergar hasta ocho autocaravanas, con posibilidad de ampliación en función de la demanda, dado que el parque dispone de una amplia superficie.
Esta incorporación posiciona al Parque Regional como una alternativa atractiva para turistas itinerantes, ampliando la diversidad de visitantes y fomentando nuevas dinámicas de uso del espacio público.
Un parque en constante crecimiento
Las nuevas obras se inscriben dentro de un proceso sostenido de puesta en valor del Parque Regional, que en los últimos años incorporó múltiples mejoras en su infraestructura. Entre ellas, se destacan trabajos en baños, cocina y parrilleros en el salón principal, así como el mantenimiento integral del sector de camping, la pileta y las áreas destinadas a actividades recreativas.
El predio también cuenta con canchas para la práctica de distintos deportes, una granja educativa que recibe a escuelas y familias, y una reserva natural que amplía la propuesta ambiental del lugar. Estas características consolidan al parque como un espacio multifuncional, capaz de integrar turismo, educación y recreación.
Desde el municipio subrayaron que estas inversiones buscan no solo mejorar la experiencia de los visitantes, sino también fortalecer el desarrollo local, promoviendo a Villa Gobernador Gálvez como un destino con infraestructura adecuada para eventos, encuentros y actividades al aire libre.