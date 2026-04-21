En el sur santafesino

Nueva infraestructura en el Parque Regional: hospedaje y servicios para visitantes en Villa Gobernador Gálvez

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez incorporó nuevos espacios de alojamiento en el Parque Regional, con capacidad para casi 100 personas y un sector destinado a motorhomes. La iniciativa busca fortalecer el perfil turístico y recreativo del predio.